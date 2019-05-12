Чего хочет женщина: сибиряк нашел список желаний неизвестной особы, теперь ищет ее саму

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-12T13:57:04+03:00

Девушка хочет не так уж и много: мужа, красоты, финансовой независимости. Фото: Бердск Онлайн.

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Мужчина даже готов выполнить некоторые пункты, так понравилось ему содержание листа в клетку, случайно найденного во время прогулки по городу. Записка валялась прямо под ногами, он ее подобрал, внимательно изучил и понял: кое-что мог бы выполнить. Житель Бердска предполагает: список желаний девушка прикрепила к шарику и отправила в воздушное путешествие. Лист содержит 11 пунктов и напоминает не просто список «несбыточных мечт», а мотивационные стимулы.

— Хочу встретить мужчину чуть старше меня и быть счастлива с ним в браке, хочу весить 58 кг в здоровом и подтянутом теле, хочу работать в престижной международной компании на высокооплачиваемой должности и зарабатывать 125 т.р. в месяц, хочу новую зимнюю и летнюю одежду и обувь, хочу за три года обрести финансовую свободу, хочу ездить на новой машине с АКП… — это далеко не все, лист исписан полностью.

Сибиряку содержание показалось вполне приятным и понятным, несмотря на последний пункт «Сходить на фильм «Мситители».

— Если вдруг она читает этот пост, то чирканула бы хоть в конце номерок. Глядишь уже половина желаний бы и исполнилось, — размышляет сибиряк.

А вот и полный перечень "хотелок". фото: Бердск Онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU