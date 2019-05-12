Щенок, выкормленный питбулем, объедает кота: вирусное видео набирает популярность в сети

СЕГОДНЯ 11:53 2019-05-12T11:53:05+03:00

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Александр Мезенцев из Нижневартовска занимается тем, что ищет новых хозяев бездомным животным. Он снимает и монтирует о них трогательные видео, которые люди смотрят по всей стране, поэтому частенько щенки попадают в семьи из других городов. Так было и со щенком по кличке Петя. Изначально его нашли в коробке возле мусорки, но погибнуть малышу не дали добрые люди. Так собака попала к Александру.

— Этот щенок воспитан и вскормлен американским питбультерьером. Говорят эти собаки агрессивны, но я не видел животного добрее, — говорит Александр на одном из видео, в этом же ролике видно как два маленьких щенка валяются у пуза «приемной матери».

Видео быстро стало расходиться по социальным сетям. Несколько семей откликнулись и заявили о своем желании забрать щенка Петю. Выбор пал на молодую пару из Новосибирска. Щенка Александр переправил на самолете и лично передал в руки новой хозяйки.

— Хорошо, что я все-таки не потратила 60 тысяч рублей на корги, — смеется девушка на видео, обнимая дворняжку. В этом же ролике показано знакомство нового питомца с котом. Петя проявляет большой интерес к новому соседу, но особой симпатией щенок проникся к кошачьей миске, он с удовольствием поедает чужую еду, вылизывая тарелку до блеска.

Новые хозяева Пети. Фото: кадр из ролика

Видео про судьбу Пети собрало массу просмотров в разных соцсетях, только на «ютубе» ролики о судьбе щенка посмотрели более 300 тысяч пользователей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708254" frameborder="0"></iframe> Бездомный щенок улетел в Новосибирск и объел кота..

ИСТОЧНИК KP.RU