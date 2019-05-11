«Руки прочь от нее»: сибирячка в коротких шортах устроила танцы у фонтана

СЕГОДНЯ 20:13 2019-05-11T20:16:57+03:00

Настя Мазалюк не стесняется танцевать на глазах у прохожих. Фото: www.instagram.com/nastiyamazaluyk/

Видео Насти Мазалюк за несколько часов набрало более 30 тысяч просмотров

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Настя Мазалюк – новосибирская танцовщица, которая частенько балует своих подписчиков в «Инстаграме» веселыми видео. Танцует девушка в самых неожиданных местах: в магазине, и на Центральном рынке, и даже у Законодательного собрания. А в этот раз девушка решила снять видео у фонтана в Первомайском сквере:

- Руки прочь от нее, - с юмором подписала видео Настя, повторив слова из песни, под которую она и танцует в ролике.

Подписчикам сибирячки в «Инстаграме» ролик понравился: видео уже набрало более 30 тысяч просмотров и десятки комментариев:

- Как всегда шикарная, - пишут одни.

- Очень круто, - восхищаются другие.

Правда, есть и те, кто решил пошутить над танцем девушки:

- Если смотреть начало, то движения как у работника, который садит на посадку самолеты, юморят они.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/708196" frameborder="0"></iframe> Сибирячка в коротких шортах устроила танцы у фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU