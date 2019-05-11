«Руки прочь от нее»: сибирячка в коротких шортах устроила танцы у фонтана
Настя Мазалюк – новосибирская танцовщица, которая частенько балует своих подписчиков в «Инстаграме» веселыми видео. Танцует девушка в самых неожиданных местах: в магазине, и на Центральном рынке, и даже у Законодательного собрания. А в этот раз девушка решила снять видео у фонтана в Первомайском сквере:
- Руки прочь от нее, - с юмором подписала видео Настя, повторив слова из песни, под которую она и танцует в ролике.
Подписчикам сибирячки в «Инстаграме» ролик понравился: видео уже набрало более 30 тысяч просмотров и десятки комментариев:
- Как всегда шикарная, - пишут одни.
- Очень круто, - восхищаются другие.
Правда, есть и те, кто решил пошутить над танцем девушки:
- Если смотреть начало, то движения как у работника, который садит на посадку самолеты, юморят они.
Сибирячка в коротких шортах устроила танцы у фонтана.
ИСТОЧНИК KP.RU