2019-05-11T13:18:49+03:00
Телевизор

«Я его люблю»: сибирячка пришла на телевидение, чтобы спасти мужа-наркомана

Анжела Кононова родила от него дочку и решила бороться за свою семью
Татьяна СОЛОВОВА
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Анжела уверена, что сможет помочь мужу. Фото: канал ТНТ.Анжела уверена, что сможет помочь мужу. Фото: канал ТНТ.
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Новой героиней популярного шоу «Перезагрузка» (16+) на телеканале «ТНТ» стала жительница Новосибирска Анжела Кононова. Ситуация у девушки оказалась непростая: она родила дочку от мужа-наркомана, и ей нужно было решить, что сделать, чтобы изменить жизнь своих самых близких людей.

- К кому идти в своем родном Новосибирске, я не знала. Я видела много выпусков шоу, в которых помогли героиням. И мне, в первую очередь, нужна была психологическая помощь, - призналась девушка. - Я поняла, что самое главное в жизни для меня - это моя семья. Я люблю своего мужа и буду бороться за нашу любовь.

Однако у ведущей шоу Ксении Бородиной совсем другое мнение в этой истории:

- Я глубоко убеждена в том, что приношение себя в жертву никогда не даёт результата. Наркоману невозможно помочь. Анжела его любит. Но это нездоровая любовь. «Перезагрузка» длится не только месяц на проекте, но и продолжается после как результат. Надеюсь, Анжела в итоге приняла правильное решение.

А вот каким это решение в итоге будет, узнаем уже в воскресенье, 12 мая, в 11.00, когда шоу покажут в прямом эфире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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