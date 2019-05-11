Мчался на скорости: в Новосибирске пьяный водитель врезался в дерево

СЕГОДНЯ 08:00 2019-05-11T08:00:19+03:00

К счастью, тяжелых травм он не получил: только ударился головой

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В ночь на 11 мая серьезная авария произошла в Ленинском районе: на улице Серафимовича, 1/3, напротив въезда в больницу №34, пьяный водитель врезался в дерево.

- Мужчина, дважды лишённый прав, ехал на Toyota Carina, на скорости около 100 км/ч в сторону сквера Славы, - сообщается на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». – Он «зацепил» припаркованный автомобиль Toyota Premio, а потом его отбросило в дерево.

Как сообщают очевидцы ДТП, водитель находился в салоне один: несмотря на сработавшие подушки безопасности, он ударился головой об лобовое стекло», рассказал очевидец

- Хотя он был пьян и не в состоянии был даже разговаривать, шофер пытался покинуть место ДТП, но был задержан очевидцами», - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Теперь во всех обстоятельствах произошедшей аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU