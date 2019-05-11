«Говорит, что я невменяемая»: студентка, которая обвинила преподавателя в изнасиловании, снова написала на него заявление

СЕГОДНЯ 07:19 2019-05-11T08:00:54+03:00

На этот раз уже за клевету: девушка уверяет, что преподаватель пытается очернить ее и выставляет наркоманкой

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Появился новый поворот в истории новосибирской студентки, которая обвинила преподавателя НГПУ в изнасиловании. Напомним, Мария (имя изменено – прим.авт.) после посиделок в баре с доцентом и его коллегами отправилась к нему домой. Там, как говорит сибирячка, мужчина над ней и надругался.

После того, как спустя два года Маша осмелилась обо всем рассказать, преподаватель стал все отрицать. А теперь, как уверяет девушка, пытается ее очернить.

- На заседаниях преподавателей он безосновательно говорит о том, что я невменяемая, употребляю наркотики, веду аморальный образ жизни, - перечисляет Маша. – Я так понимаю, что преподаватели этому верят, но меня не приглашают для разъяснений. Переписки доцента с другими студентками во внимание не принимают, хотя это противоречит этике преподавателя, чего уже достаточно для его увольнения.

Девушка уже написала в полиции новое заявление на доцента: хочет наказать его за клевету.

ИСТОЧНИК KP.RU