2019-05-10T18:54:55+03:00
Общество

«Такое чудо, что даже не верится!»: в Новосибирске зацвел маральник, который растет в горах

Сибирская сакура распустилась в Павловском сквере и тут же стала любимой фотозоной для местных жителей [видео]
Виктория МИНАЕВА
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Маральник растет на скалах и каменистых россыпях, но прижился и в городской черте Новосибирска.Маральник растет на скалах и каменистых россыпях, но прижился и в городской черте Новосибирска.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Оказывается, чтобы увидеть розовые цветы маральника не обязательно ехать в Горный Алтай. В Калининском районе Новосибирска сейчас цветут сразу несколько кустарников Рододендрона Ледебура (научное название красивого растения).

Цветущее дерево в Павловском сквере. Фото: Виктория МИНАЕВА

Цветущее дерево в Павловском сквере.Фото: Виктория МИНАЕВА

Один из них не похож на своих горных сородичей и из-за высоты напоминает цветущее дерево. Оно распустилось в Павловском сквере и сразу стало любимым местом местных жителей. Некоторые прохожие сначала не верят своим глазам и думают, что перед ними искусственное растение.

Маральник называют сибирской сакурой - за красоту цветения. Фото: Виктория МИНАЕВА

Маральник называют сибирской сакурой - за красоту цветения.Фото: Виктория МИНАЕВА

— Такое чудо, что даже не верится! Я тут по-близости живу, в сквере бываю часто, но это розовое дерево вижу впервые, — призналась журналистам «КП» одна из жительниц.

Обычно эти кустарники растут по склонам берегов горных речек в Западной Сибири. Фото: Виктория МИНАЕВА

Обычно эти кустарники растут по склонам берегов горных речек в Западной Сибири.Фото: Виктория МИНАЕВА

Впрочем, другие женщины все-таки вспомнили, что маральник в парке растет давно и каждый май радует людей своими цветами.

Продолжительность цветения у маральника - до двух недель. Фото: Виктория МИНАЕВА

Продолжительность цветения у маральника - до двух недель.Фото: Виктория МИНАЕВА

Кстати, возле соседних домов также зацвели два кустарника. Правда, они намного меньше в размерах, такие кусты как раз можно встретить в Горном Алтае. Там цветение маральника — почти национальный праздник, тысячи туристов едут на майские праздники в Горный, чтобы насладиться цветением сибирской сакуры. Новосибирцам, выходит, повезло: если не получилось вырваться в горы, то красотой цветения можно любоваться прямо в черте города.

В Новосибирске зацвел маральник.Виктория МИНАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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