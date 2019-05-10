«Такое чудо, что даже не верится!»: в Новосибирске зацвел маральник, который растет в горах
Оказывается, чтобы увидеть розовые цветы маральника не обязательно ехать в Горный Алтай. В Калининском районе Новосибирска сейчас цветут сразу несколько кустарников Рододендрона Ледебура (научное название красивого растения).
Цветущее дерево в Павловском сквере.Фото: Виктория МИНАЕВА
Один из них не похож на своих горных сородичей и из-за высоты напоминает цветущее дерево. Оно распустилось в Павловском сквере и сразу стало любимым местом местных жителей. Некоторые прохожие сначала не верят своим глазам и думают, что перед ними искусственное растение.
Маральник называют сибирской сакурой - за красоту цветения.Фото: Виктория МИНАЕВА
— Такое чудо, что даже не верится! Я тут по-близости живу, в сквере бываю часто, но это розовое дерево вижу впервые, — призналась журналистам «КП» одна из жительниц.
Обычно эти кустарники растут по склонам берегов горных речек в Западной Сибири.Фото: Виктория МИНАЕВА
Впрочем, другие женщины все-таки вспомнили, что маральник в парке растет давно и каждый май радует людей своими цветами.
Продолжительность цветения у маральника - до двух недель.Фото: Виктория МИНАЕВА
Кстати, возле соседних домов также зацвели два кустарника. Правда, они намного меньше в размерах, такие кусты как раз можно встретить в Горном Алтае. Там цветение маральника — почти национальный праздник, тысячи туристов едут на майские праздники в Горный, чтобы насладиться цветением сибирской сакуры. Новосибирцам, выходит, повезло: если не получилось вырваться в горы, то красотой цветения можно любоваться прямо в черте города.
В Новосибирске зацвел маральник.Виктория МИНАЕВА
ИСТОЧНИК KP.RU