Мясник на велосипеде: новосибирец со скальпелем напал на двух женщин

СЕГОДНЯ 07:51 2019-05-10T09:23:36+03:00

Как выяснилось, злоумышленнику нужны были деньги на алкоголь

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Инцидент произошел 9 мая в лесном массиве СНТ «Обские зори» возле поселка Краснообск.

— Вечером в полицию поступило сообщение о разбойном нападении. Около 18.20 во время прогулки в лесу к двум дачницам в возрасте 56 и 58 лет на велосипеде подъехал неизвестный мужчина. Угрожая им каким-то металлическим предметом, он потребовал отдать ему деньги. Одна из женщин стала громко звать на помощь. Увидев на лесной тропинке двух молодых людей, поспешивших на помощь, нападавший скрылся с места,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Вскоре оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого — им оказался 68-летний мужчина, ранее привлекавшийся за совершение административных правонарушений. Живет он на территории садового общества.

Как пояснил злоумышленник, деньги ему были нужны для покупки спиртного. Также полицейские выяснили, что при нападении он использовал скальпель.

— Возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Сейчас мужчина проверяется на причастность к другим возможным преступлениям, — добавили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU