«Главное, не свалиться»: сибирячка удивила соцсети тверком кверху ногами
Новосибирская танцовщица Ольга Ряжинова любит подразнить своих подписчиков необычными трюками, но в своем новом видео, кажется, превзошла саму себя. Девушка показала, как можно танцевать тверк кверху ногами.
- Трюк сам по себе несложный, но физические данные, конечно, должны быть: ты держишь свой вес, и при этом тебе нужно балансировать, - объясняет Ольга. – Еще очень важно, насколько у вас гибкая спина.
Ольга уверяет: для подготовленный танцовщиц никакого экстрима в таких танцах нет.
- Это безопасно: главное, если у вас слабые руки, не свалиться на пол, - предупреждает сибирячка.
Пользователям соцсетей видео с танцующей сибирячкой понравилось:
- Моя бэйба, ты просто космос, - пишут одни.
- Господи, ты и так умеешь? – удивляются другие.
Cибирячка позабавила соцсети тверком кверху ногами.
ИСТОЧНИК KP.RU