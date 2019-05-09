2019-05-09T09:56:55+03:00
Общество

«Главное, не свалиться»: сибирячка удивила соцсети тверком кверху ногами

Ролик с экстремальным трюком девушки набирает популярность в «Инстаграме»
Татьяна СОЛОВОВА
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Оля уверяет, что ее трюк не опасен. Фото: https://www.instagram.com/olya_ryazha/Оля уверяет, что ее трюк не опасен. Фото: https://www.instagram.com/olya_ryazha/
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Новосибирская танцовщица Ольга Ряжинова любит подразнить своих подписчиков необычными трюками, но в своем новом видео, кажется, превзошла саму себя. Девушка показала, как можно танцевать тверк кверху ногами.

- Трюк сам по себе несложный, но физические данные, конечно, должны быть: ты держишь свой вес, и при этом тебе нужно балансировать, - объясняет Ольга. – Еще очень важно, насколько у вас гибкая спина.

Ольга уверяет: для подготовленный танцовщиц никакого экстрима в таких танцах нет.

- Это безопасно: главное, если у вас слабые руки, не свалиться на пол, - предупреждает сибирячка.

Пользователям соцсетей видео с танцующей сибирячкой понравилось:

- Моя бэйба, ты просто космос, - пишут одни.

- Господи, ты и так умеешь? – удивляются другие.

Cибирячка позабавила соцсети тверком кверху ногами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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