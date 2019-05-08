Бомба в машине и эвакуация дома: волна минирований докатилась до Левобережья

СЕГОДНЯ 07:28 2019-05-08T07:29:25+03:00

Инцидент с эвакуацией дома и перекрытием дороги произошел сегодня утром, 8 мая

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Сегодня волна эвакуаций коснулась жителей Левобережья — полицейские оцепили кольцо на Затулинском жилмассиве и вывели жильцов их дома в Ленинском районе.

— В доме на улице Маркса, 30/1 прошла эвакуация. Сработала пожарная тревога, всех вывели на улицу, по просили отойти подальше. Приехала пожарная машина, скорая помощь и полиция. Теперь ждем саперов с собакой, — сообщает подписчик в группе «Инцидент.Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Из жилого дома вывели жильцов. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

По словам другого очевидца, на Затулинском жилмассиве полицейские оцепили кольцо, и никого не пускают. С их слов, кто-то сообщил о заложенной бомбе в автомобиле.

Добавим, вчера по Новосибирску прокатилась очередная волна минирований. Сразу в нескольких торговых центрах города прошли массовые эвакуации посетителей. Все сообщения о минировании были получены через электронную почту.

Дорогу на Затулинке перекрыла полиция. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU