16 документов: горожанам показали, как Ново-Николаевск стал Новосибирском

СЕГОДНЯ 13:19 2019-05-07T13:19:31+03:00

Проследить за историей города можно с помощью одной лишь выставки. Фото: Архив музея Новосибирска.

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На втором этаже в холле мэрии Новосибирска под стеклом выставили документы, которые сыграли огромную роль в развитии города. По этим 16 документам можно проследить, как менялся мегаполис.

Среди документов есть рескрипт Александра III о строительстве железной дороги, он датирован 1891 годом. Также здесь можно найти тот самый документ, по которому Ново-Николаевск был переименован в Новосибирск, это выписка из протокола Президиума ВЦИК, она была вышла в свет в 1926 году. Центральная часть экспозиции — Орден Ленина, это высшая государственная награда СССР.

— Новосибирск один из немногих городов, удостоенный столь высокой награды. Этим следует гордиться, об этом необходимо помнить. Каждый новосибирец может увидеть эти регалии, прикоснуться к истории родного города. Я благодарен всем, кто принял участие в создании выставки. Это — хороший подарок Новосибирску ко Дню Победы, — отметил на открытии выставки мэр Анатолий Локоть.

Под стеклом также можно найти копии бумаг, оригиналы которых хранятся в государственных архивах, есть также документ о начале строительства метро, присоединении Академгородка к Новосибирску.

Экспозиция находится по адресу Красный проспект, 34, в холле на втором этаже. Вход для посетителей открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU