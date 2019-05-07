Двери вышибло: жители ОбъГЭСа из-за взрыва остались без света

СЕГОДНЯ 09:35 2019-05-07T09:35:33+03:00

Жители микрорайона остались на три часа без света. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Инцидент случился вечером в понедельник, 6 мая на ОбьГЭСе. Из-за взрыва в трансформаторной будке жители микрорайона остались без света.

— На улице Барьерная 3, 5, 7 и в домах по улице Динамовцев 1, 3 нет света. Сгорела трансформаторная будка, да так что все двери в будке вышибло. На месте работали пожарные и электрики. Это не первый раз, когда данная будка взрывается, она много раз «бухала», но так масштабно не было никогда, — отметил очевидец в группе «На ОбьГЭСе» в соцсети «ВКонтакте».

Также без света оказались жители домов на улице Молодости, Печатников, Часовой и Гидромонтажной.

Как оказалось, в трансформаторной будке на ОбьГЭС произошло короткое замыкание.

По словам жителей микрорайона, они провели без света около трех часов. Дали его только ближе к полуночи.

ИСТОЧНИК KP.RU