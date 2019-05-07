Присмотритесь! Полиция ищет трех подозреваемых в убийстве парней

СЕГОДНЯ 04:26 2019-05-07T05:31:44+03:00

Преступление было совершено в середине апреля на МЖК в Октябрьском районе

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Новосибирская полиция просит помощи в поиске подозреваемых в убийстве мужчины. Их удалось снять на камеры, установленные в одном из дворов.

— Разыскиваются трое молодых людей, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения. Все трое подозреваются в особо тяжком преступлении, совершенном 15 апреля на территории МЖК в Октябрьском районе - убийстве мужчины 1965 года рождения, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ком-либо из них, просят сообщить в полицию по телефонам: 8-913-480-75-55, 8-913-927-81-44, 8-913-772-72-80. Конфиденциальность гарантируется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/707148" frameborder="0"></iframe> Розыск подозреваемых в особо тяжком преступлении в Новосибирске..

ИСТОЧНИК KP.RU