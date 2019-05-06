«Пузиком загорает»: на «зебре» в Октябрьском районе опрокинулась иномарка
Дорожный инцидент случился сегодня утром, 6 мая в Октябрьском районе Новосибирска.
— На улице Никитина, около остановки «Тургенева», на пешеходном переходе перевернулся автомобиль. Других участников ДТП не наблюдается, информации о пострадавших нет, — сообщает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Машина лежит на проезжей части и мешает другим участникам движения. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
По словам очевидцев, из-за аварии на этом участке дороги образовалась небольшая пробка.
Согласно данным «Яндекс.Пробки» скорость движения машин на данном участке составляет от 10 до 20 км/ч. В целом дорожная ситуация в городе спокойная, дороги свободны, загруженность магистралей оценивается всего в 3 балла.
Иномарка опрокинулась на крышу в Октябрьском районе Новосибирска..
ИСТОЧНИК KP.RU