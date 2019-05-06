2019-05-06T07:07:37+03:00
Происшествия

«Пузиком загорает»: на «зебре» в Октябрьском районе опрокинулась иномарка

На участке дороги, где произошла авария собирается затор
Надежда ЯРКОВА
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Иномарка опрокинулась прямо на пешеходном переходе. Фото: "Инцидент.Новосибирск".Иномарка опрокинулась прямо на пешеходном переходе. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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Дорожный инцидент случился сегодня утром, 6 мая в Октябрьском районе Новосибирска.

— На улице Никитина, около остановки «Тургенева», на пешеходном переходе перевернулся автомобиль. Других участников ДТП не наблюдается, информации о пострадавших нет, — сообщает подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

Машина лежит на проезжей части и мешает другим участникам движения. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

Машина лежит на проезжей части и мешает другим участникам движения. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

По словам очевидцев, из-за аварии на этом участке дороги образовалась небольшая пробка.

Согласно данным «Яндекс.Пробки» скорость движения машин на данном участке составляет от 10 до 20 км/ч. В целом дорожная ситуация в городе спокойная, дороги свободны, загруженность магистралей оценивается всего в 3 балла.

Иномарка опрокинулась на крышу в Октябрьском районе Новосибирска..

ИСТОЧНИК KP.RU

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