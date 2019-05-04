«А если бы врачи везли его детей?»: новосибирец на джипе не уступил дорогу «Скорой» и вызвал споры в соцсетях

СЕГОДНЯ 16:10 2019-05-04T16:20:19+03:00

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Видео с регистратора «Скорой помощи» появилось в группе новосибисркой службы эвакуации «АСТ-54». В кадре – белый Land Cruiser., который сначала не уступает дорогу «Скорой помощи», а потом и вовсе съезжает на автобусную полосу.

За час видео собрало две тысячи просмотров и почти две сотни комментариев. Мнение пользователей соцсети разделились: многие встали на защиту водителя «Скорой помощи».

- Когда нет слов, а одни эмоции. Посмотрела бы я на него, если бы в «Скорой» везли его близких, детей, - негодуют подписчики.

Часть аудитории, напротив, назвала попытку водителя «Скорой помощи» проехать прессингом, якобы из-за которого мужчина на внедорожнике растерялся.

- Никакого хамства нет. Водитель «Крузера» вначале убрал джип вправо, освободил полосу. Затем туда же поперлась и реанимация. Он остановился, чтобы пропустить. Места было мало. Водитель реанимации орет, давит на психику. Он поехал вперед, чтобы пропустить. Впереди никто не освободил полосу. Как только полосу освободили, он сразу же уступил. В подобных случаях опытные водители «Скорой помощи» едут по встречке, а не лезут в правый ряд. Стажер за рулем, видимо, - считают они.

Новосибирец на джипе не уступил дорогу Скорой помощи .

ИСТОЧНИК KP.RU