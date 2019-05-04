2019-05-04T09:20:34+03:00
Происшествия

«Там такая пыль, что край капота не видать»: под Новосибирском столкнулись десять машин

К счастью, в аварии никто из водителей не пострадал
Татьяна СОЛОВОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Из-за густой пелены водители столкнулись рядом с заводом.Из-за густой пелены водители столкнулись рядом с заводом.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Утром в субботу, 4 мая, серьезная авария произошла возле Камнереченского завода в Тогучинском районе. Там столкнулись сразу десять машин: среди них самосвал Scania, два минивэна, микроавтобус и грузовик.

- Я ехал на автомобиле BYD F3: увидел на данном участке дороги густой туман, который исходил от завода по переработке камня, метров за 100 начал притормаживать и включил аварийку. В густом тумане ехал около 10 км/ч, видимость была нулевая, - написал в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Где-то за два метра разглядел столкнувшиеся автомобили, резко затормозил. Услышал громкий звук тормозов грузового автомобиля SCANIA: промчавшись наверное где-то в 5 сантиметрах от меня, он зацепил боковое зеркало си толкнулся с другими автомобилями.

После столкновения сибиряк вышел из машины и побежал в обратном направлении: начал останавливать автомобили и предупреждать, что впереди ДТП.

В комментариях автомобилисты утверждают, что подобные столкновения не редкость для этих мест.

-Там такая пыль, что край капота не видать, а те, кто останавливается даже аварийку не видно - вот так там и аварии случаются, а пыли там нет только ночью, - рассказывают водители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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