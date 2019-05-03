2019-05-03T12:53:45+03:00
Авто

Люки вместо колес: новосибирские автослесари поставили эксперимент на «жигулях»

Автомобиль с фантастическим апгрейдом все-таки поехал
Екатерина КОМЯКОВА
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Автослесари поставили на машину вместо колес крышки люков. Фото: vk.com/garage__54Автослесари поставили на машину вместо колес крышки люков. Фото: vk.com/garage__54
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Слесари из клуба «Гараж 54» поставили новый эксперимент на представителе отечественного автопрома. Вместе колес они поставили на автомобиль крышки от люков.

— Сразу говорю, крышки от люков не снимали, купили сами за собственные деньги. Правда не такие, как на дорогах, а тротуарные, они потоньше, — рассказывает автор эксперимента Владислав Дизель.

В гараже с ВАЗ-2108 сняли колеса, установили на него крышки от люков, а после отправились на испытания.

Удивительно, но машина поехала. Испытания проводились на разных поверхностях: грунте, бетонированной дороге. В первом варианте авто быстро начинает буксовать, во втором - существенно удлиняется тормозной путь.

— Хорошие машины после смерти попадают в рай, а плохие в ваш гараж.

— Это надо было ночью делать — тогда бы искры летели, — шутят подписчики паблика «Гараж54» в соцсетеях.

"Восьмерка" все-таки поехала. Фото: vk.com/garage__54

"Восьмерка" все-таки поехала. Фото: vk.com/garage__54

ИСТОЧНИК KP.RU

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