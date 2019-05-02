«Родители не научили? Пусть платят!»: дети кидали пакеты с водой и покорежили авто

СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-02T16:42:50+03:00

В кадре видно, что пакет с водой повредил крышу авто. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Ролик, в котором четко видно, как сброшенный из окна пакет с водой падает на припаркованные авто и оставляет там вмятины, появился в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Происходило все в Первомайском районе, у дома №1/10 на улице Одоевского.

- Камеры наблюдения запечатлели произошедшее, повторяющееся не один раз, - сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Дверь квартиры они не открывают! Ситуация повторилась не один раз.

Пользователи соцсетей в комментариях к видео не стесняются в выражениях:

- Теперь родителям этих деток придется раскошелиться: не открывают гражданским, откроют полиции, - пишут одни.

- Первомайка продолжает шалить, - смеются вторые.

- Мама и папа не научили себя вести? Пусть платят за детские шалости, - считают третьи.

- У кого-то «пятая точка» гореть будет, когда до родителей достучатся, - уверены четвертые.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/706537" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске дети кидали пакеты с водой с 16 этажа и покорежили авто.

ИСТОЧНИК KP.RU