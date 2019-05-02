«Родители не научили? Пусть платят!»: дети кидали пакеты с водой и покорежили авто
Ролик, в котором четко видно, как сброшенный из окна пакет с водой падает на припаркованные авто и оставляет там вмятины, появился в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». Происходило все в Первомайском районе, у дома №1/10 на улице Одоевского.
- Камеры наблюдения запечатлели произошедшее, повторяющееся не один раз, - сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». - Дверь квартиры они не открывают! Ситуация повторилась не один раз.
Пользователи соцсетей в комментариях к видео не стесняются в выражениях:
- Теперь родителям этих деток придется раскошелиться: не открывают гражданским, откроют полиции, - пишут одни.
- Первомайка продолжает шалить, - смеются вторые.
- Мама и папа не научили себя вести? Пусть платят за детские шалости, - считают третьи.
- У кого-то «пятая точка» гореть будет, когда до родителей достучатся, - уверены четвертые.
В Новосибирске дети кидали пакеты с водой с 16 этажа и покорежили авто.
ИСТОЧНИК KP.RU