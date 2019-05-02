«Маму не слушается»: видео с очень любопытным малышом-обезьянкой позабавило соцсети

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-02T11:30:10+03:00

Малыш все время старался быть поближе к стеклу. Фото: Анна НОВИКОВА.

Изменить размер текста: A A

В новосибирском зоопарке снова пополнение: на этот раз потомство появилось у очковых лангуров. Сибирячка Анне Новиковой повезло снять видео с детенышем, которого мама-обезьяна наконец-то показала посетителям зоопарка. До этого проход к этому вольеру был закрыт: родившегося малыша и его маму нельзя было тревожить. А сейчас он окреп, и ему, как оказалось, очень понравилась компания пришедших к вольеру сибиряков. При этом детеныш не всегда слушался маму.

- Он очень любопытный: всё время старался быть поближе к стеклу, - смеется Анна Новикова. – А вот папа малыша пока сидит отдельно от них.

Ролик Анны уже набирает популярность в Интернете, и пользователям соцсетей хвостатый непоседа очень понравился:

- Сколько положительных эмоций вызывает этот малыш! Спасибо вам за ролики, - благодарят они Анну.

Видео с очень любопытным малышом-обезьянкой позабавило соцсети.Новосибирский зоопарк им. Р.А.Шило

ИСТОЧНИК KP.RU