Огонь не разводить: в Новосибирске введен противопожарный режим

СЕГОДНЯ 06:14 2019-05-02T06:14:29+03:00

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На праздники сибиряки остались без шашлыков на лоне дикой природы. Даже если у водоёмов. На всей территории Новосибирской области введен особый противопожарный режим.

- Особый противопожарный режим вводится для того, чтобы предотвратить возможные возгорания и защитить населенные пункты от огня. Нельзя разводить костры, поджигать траву, бросать горящие спички и тлеющие окурки. Гражданам нужно своевременно очищать от мусора, сухой растительности территорию, прилегающую к домам и постройкам, - отметили в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области.

Нарушителей ждут штрафы от двух тысяч рублей. Индивидуальные предприниматели могут заплатить до сорока тысяч рублей, юридические лица до четырёхсот тысяч рублей. Отметим, что с начала пожароопасного сезона свыше 200 единиц пожарной техники будут находиться на круглосуточном дежурстве. Спасатели готовы задействовать для мониторинга и тушения пожаров квадрокоптеры и вертолёты.

- кроме того, родителям необходимо провести со своими детьми ликбез о том, что пламя от горящей травы распространяется быстро, поэтому поджигать её недопустимо. В случае, если поджигатель не достиг совершеннолетия, ответственность за его проступок ляжет на родителей, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

В случае возникновения пожара, звоните 101 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU