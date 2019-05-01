Искры и брызги: в Новосибирске заработал первый фонтан
В среду, 1 мая, одним из праздничных подарков для новосибирцев стало открытие первого в этом году фонтана - комплекса «Речные цивилизации» на площади Пименова.
Это завораживает: в Новосибирске заработал фонтан с разноцветными струями.
Чтобы посмотреть, как цветные струи будут взмывать в воздух под музыку, собрались сотни горожан.
Такой трюк без подготовки не стоит повторять.Фото: Даба ДАБАЕВ
- У меня - двое сыновей, которым по 8 лет. И мы часто всей семьей приходим именно сюда погулять, - рассказала корреспондентам «Комсомольской правды» сибирячка Юлия Кристосенко. - Да и сам фонтан - это гордость нашего города, так что не прийти на его открытие мы не могли.
Такую красоту подарили организаторы праздника новосибирцам.Фото: Даба ДАБАЕВ
Присоединились к Юлии и ее семье еще сотни новосибирцев, так что народа на площади собралось немало. И тех, кто пришел на праздник, ждало замечательное фаер-шоу: были в нем и фейерверки, и факиры с вращающимися огненными шарами, и даже номер с огнетушителем. Так что новосибирцы увидели по-настоящему завораживающее шоу.
Фонтан на площади Пименова заработал первым в городе.Фото: Даба ДАБАЕВ
ИСТОЧНИК KP.RU