2019-05-01T22:36:12+03:00
Общество

Искры и брызги: в Новосибирске заработал первый фонтан

Главным сюрпризом для гостей праздника стало фаер-шоу
Татьяна СОЛОВОВА
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Фнртан работал под завораживающее фаер-шоу.Фнртан работал под завораживающее фаер-шоу.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В среду, 1 мая, одним из праздничных подарков для новосибирцев стало открытие первого в этом году фонтана - комплекса «Речные цивилизации» на площади Пименова.

Это завораживает: в Новосибирске заработал фонтан с разноцветными струями.

Чтобы посмотреть, как цветные струи будут взмывать в воздух под музыку, собрались сотни горожан.

Такой трюк без подготовки не стоит повторять. Фото: Даба ДАБАЕВ

Такой трюк без подготовки не стоит повторять.Фото: Даба ДАБАЕВ

- У меня - двое сыновей, которым по 8 лет. И мы часто всей семьей приходим именно сюда погулять, - рассказала корреспондентам «Комсомольской правды» сибирячка Юлия Кристосенко. - Да и сам фонтан - это гордость нашего города, так что не прийти на его открытие мы не могли.

Такую красоту подарили организаторы праздника новосибирцам. Фото: Даба ДАБАЕВ

Такую красоту подарили организаторы праздника новосибирцам.Фото: Даба ДАБАЕВ

Присоединились к Юлии и ее семье еще сотни новосибирцев, так что народа на площади собралось немало. И тех, кто пришел на праздник, ждало замечательное фаер-шоу: были в нем и фейерверки, и факиры с вращающимися огненными шарами, и даже номер с огнетушителем. Так что новосибирцы увидели по-настоящему завораживающее шоу.

Фонтан на площади Пименова заработал первым в городе. Фото: Даба ДАБАЕВ

Фонтан на площади Пименова заработал первым в городе.Фото: Даба ДАБАЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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