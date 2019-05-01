«Эта тварь затоптала бельчонка»: соцсети ополчились на живодерку, убившую зверька
Страшное видео с убитым бельчонком и живодеркой, затоптавшей зверька, появилось в группе «Сообщества Академгородка». В кадре – мечущаяся возле своего мертвого малыша белка и живодерка, которая заявляет в камеру:
- Сами вы твари! Гадюшник здесь развели!
Как рассказывают очевидцы, все произошло 30 апреля возле дома №19 на Морском проспекте.
- Увидела около дома двух белок: одна побольше, а другая поменьше. К ним подходит женщина: я ничего плохого в этом не усмотрела – может, покормить хочет, - описывает произошедшее сибирячка Татьяна. - И вдруг это существо в доли минуты затаптывает тремя мощными движениями бельчонка. Я не знала, что делать, побежала за ней и попыталась снять. А то, что в тот момент происходило с другой белкой, я не могу спокойно описывать: она металась, пыталась его оживить, требушила, потом потащила его под лестницу. Белка была в настоящем горе.
Невозможно смотреть без слез: в Новосибирске живодерка затортала маленького бельчонка.
Как только сибирячка опубликовала свой пост а Интернете, соцсети сразу же ополчились на живодерку:
- Можно заявление написать: сейчас есть статья за жестокое обращение с животными, - пишут одни.
- А представляете, что эта тварь может сделать, если вдруг что-то не по её будет ? Распечатать фото этой живодёрки и повесить на каждом дереве, чтобы ее не только белки, но и люди стороной обходили, - негодуют другие.
Живодерка, затоптавшая бельчонка, не считает себя виноватой и называет всех тварями.
ИСТОЧНИК KP.RU