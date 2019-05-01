«Эта тварь затоптала бельчонка»: соцсети ополчились на живодерку, убившую зверька

СЕГОДНЯ 15:54 2019-05-01T15:54:24+03:00

Живодерка, убившая бельчонка, не считает себя ни в чем виноватой. Фото: https://vk.com/akadem54

Изменить размер текста: A A

Страшное видео с убитым бельчонком и живодеркой, затоптавшей зверька, появилось в группе «Сообщества Академгородка». В кадре – мечущаяся возле своего мертвого малыша белка и живодерка, которая заявляет в камеру:

- Сами вы твари! Гадюшник здесь развели!

Как рассказывают очевидцы, все произошло 30 апреля возле дома №19 на Морском проспекте.

- Увидела около дома двух белок: одна побольше, а другая поменьше. К ним подходит женщина: я ничего плохого в этом не усмотрела – может, покормить хочет, - описывает произошедшее сибирячка Татьяна. - И вдруг это существо в доли минуты затаптывает тремя мощными движениями бельчонка. Я не знала, что делать, побежала за ней и попыталась снять. А то, что в тот момент происходило с другой белкой, я не могу спокойно описывать: она металась, пыталась его оживить, требушила, потом потащила его под лестницу. Белка была в настоящем горе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/706417" frameborder="0"></iframe> Невозможно смотреть без слез: в Новосибирске живодерка затортала маленького бельчонка.

Как только сибирячка опубликовала свой пост а Интернете, соцсети сразу же ополчились на живодерку:

- Можно заявление написать: сейчас есть статья за жестокое обращение с животными, - пишут одни.

- А представляете, что эта тварь может сделать, если вдруг что-то не по её будет ? Распечатать фото этой живодёрки и повесить на каждом дереве, чтобы ее не только белки, но и люди стороной обходили, - негодуют другие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/706418" frameborder="0"></iframe> Живодерка, затоптавшая бельчонка, не считает себя виноватой и называет всех тварями.

ИСТОЧНИК KP.RU