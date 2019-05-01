«Милота какая»: малыши-лемуры в зоопарке полюбили ездить верхом на маме

СЕГОДНЯ 10:07 2019-05-01T10:08:13+03:00

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Сибирячка Анна Новикова частенько рассказывает на своих страничках в соцсетях о жизни новосибирского зоопарка. Во время очередного похода в зверинец ей повезло засянть семейство лемуров с их детенышами, которые уж очень любят ездить верхом на своих мамах. Видимо, они настолько удобно устроились на спине мамы, что передвигаться самостоятельно им пока не особо хочется.

- Всего у лемуров 4 малыша, - рассказала корреспондентам «Комсомольской правды» Анна. - Бывает, что они носятся, другие лемуры их тоже опекают.

Ролик набирает популярность в соцсетях и собирает восторженные комментарии:

- Милота какая., - восхищаются подписчики.

Многие расспрашивают Анну о жизни хвостатых моделей.

- Сколько раз в году рождается потомство у лемуров? - интересуются они.

- Я видела один раз в год, - делится с подписчиками своими наблюдениями Анна.

Малыши-лемуры в зоопарке полюбили ездить верхом на маме.Новосибирский зоопарк им. Р.А.Шило

ИСТОЧНИК KP.RU