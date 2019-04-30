2019-04-30T13:33:21+03:00
Происшествия

Стихия в Новосибирске: видео с улетающей крышей напугало соцсети

Сильнейший ураган, бушевавший в Новосибирске, снес крышу здания
Маша ХАРИТ
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Куски кровли оторвались на глазах людей. Фото: кадр из ролика.Куски кровли оторвались на глазах людей. Фото: кадр из ролика.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Сегодня днем сильнейший ветер прошел по столице Сибири. Он стал причиной ряда ДТП и обрушений деревьев, остановок. Более того, не выдержал погодного испытания и жилой дом. В Октябрьском районе, на улице Восход ураган лишил металлической крыши пятиэтажку. Часть дома оказалась без нее.

— Вот такая погода у нас сегодня, — говорит мужчина, снимающий на видео ураган из окна своего дома. Ему «повезло»: на видео попал тот самый момент, когда ветер сорвал с соседнего здания куски кровли.

По сообщению управления МЧС по Новосибирской области, 1 мая ожидаются порывы ветра до 23 м/с, похолодание.

Добавим, по данным паблика «Служба эвакуации АСТ-54», на пересечении улиц Бориса Богаткова и Есенина ветром свалило светофор. Он упал на тротуар, чудом не задев прохожих.

На пересечении ул. Б.Богаткова и ул. Есенина упал светофор. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На пересечении ул. Б.Богаткова и ул. Есенина упал светофор.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирец снял улетающую крышу..

ИСТОЧНИК KP.RU

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