2019-04-30T09:01:17+03:00
Общество

Главный «мусорщик» попал под следствие: ФАС России заподозрила новосибирскую фирму в нечестной конкуренции

Оказалось, что у оператора по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» нет конкурентов в регионе
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Новосибирский оператор подозревается в нечестных торгах на закупках.Новосибирский оператор подозревается в нечестных торгах на закупках.Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

ФАС России возбудила дело в отношении регионального оператора, который занимается вывозом мусора в Новосибирской области.

— Во время проверки системы закупок zakupki.gov.ru выяснилось, что в Новосибирской области компания «Экология- Новосибирск» провела закупки на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов в регионе у единственного подрядчика. А это является нарушением правил проведения торгов, — рассказали в пресс-службе ФАС России.

Как стало известно, у пользующихся услугами оператора «Экология-Новосибирск» — жителей Новосибирской области, нет возможности заключить договор на оказание услуг по уборке твердого мусора с другими компаниями, поскольку организация является региональным оператором в этом субъекте РФ и занимает ведущее положение в Новосибирской области.

— «Экология-Новосибирск» провела шесть закупок, две из которых завершились заключением контракта с единственным поставщиком, что противоречит правилам проведения торгов, — отметили в антимонопольном ведомстве.

В ФАС уточнили, что согласно правилам проведения торгов, работа регионального оператора по сбору и вывозу твердого мусора выделяется в отдельные лоты. Таким образом, цена на эту услугу должна сформироваться в результате конкурентных процедур, позволяющих заключить договор с экономически обоснованной стоимостью. Проведение честных торгов позволило бы создать поддержку конкуренции, в том числе и субъектам малого предпринимательства и обеспечить эффективное расходование средств регионального оператора, которые формируются за счет тарифных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Лежал на обочине, не смог проехать»: сибиряк подобрал на трассе коршуна со сломанным крылом
Несчастливый «паровозик»: в центре Новосибирска встали трамваи № 13
ДТП на Петухова: водитель «Фольксвагена» вылетел с дороги возле «Ленты» и сбил женщину
Сибиряк выиграл в телешоу полмиллиона рублей
Пропал, пока ждал помощи: в Новосибирской области ищут исчезнувшего охотника
Больше на 659 рублей: в Новосибирске назвали новый прожиточный минимум
ДТП возле Дзержинского суда: водитель сбил 9-летнюю девочку на «зебре» и сбежал
Погода на день в Новосибирске: 30 апреля будут дожди и грозы
«Страшно, что такие звери среди нас»: пассажир зарезал новосибирского таксиста, у которого месяц назад родился сын
Унизили и лишили сна: участковый просит взыскать 1,2 миллиона с хозяев собаки без намордника
Чуть не выбросила ребенка из окна: семья поблагодарила пожарных, вовремя пришедших на помощь
Инвестиционная платформа «БКС Брокер» – теперь в «Яндекс.Деньгах»
Эльза с каменными лапками: зоозащитники спасают вислоухую шотландскую кошку
Со слезами на глазах: новосибирцы почтили память погибших спецназовцев
«Спасибо за работу»: Общественная палата поздравляет парламентариев с юбилеем
«Думал, опоздаю»: мэр Новосибирска прождал трамвай 15 минут
Я ВАЗ любил… Новосибирские угонщики объявили охоту на «Жигули»
«Люди-фениксы без страха»: новосибирец написал рэп о работе пожарных
За выпь и ондатру: новосибирцы требуют сохранить болото и живущих там редких животных
В защиту дочки Алсу: «Микелла Абрамова на равных общалась с детьми и ела сосиски»