Главный «мусорщик» попал под следствие: ФАС России заподозрила новосибирскую фирму в нечестной конкуренции

СЕГОДНЯ 09:00 2019-04-30T09:01:17+03:00

Оказалось, что у оператора по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» нет конкурентов в регионе

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ФАС России возбудила дело в отношении регионального оператора, который занимается вывозом мусора в Новосибирской области.

— Во время проверки системы закупок zakupki.gov.ru выяснилось, что в Новосибирской области компания «Экология- Новосибирск» провела закупки на оказание услуг по транспортировке твердых коммунальных отходов в регионе у единственного подрядчика. А это является нарушением правил проведения торгов, — рассказали в пресс-службе ФАС России.

Как стало известно, у пользующихся услугами оператора «Экология-Новосибирск» — жителей Новосибирской области, нет возможности заключить договор на оказание услуг по уборке твердого мусора с другими компаниями, поскольку организация является региональным оператором в этом субъекте РФ и занимает ведущее положение в Новосибирской области.

— «Экология-Новосибирск» провела шесть закупок, две из которых завершились заключением контракта с единственным поставщиком, что противоречит правилам проведения торгов, — отметили в антимонопольном ведомстве.

В ФАС уточнили, что согласно правилам проведения торгов, работа регионального оператора по сбору и вывозу твердого мусора выделяется в отдельные лоты. Таким образом, цена на эту услугу должна сформироваться в результате конкурентных процедур, позволяющих заключить договор с экономически обоснованной стоимостью. Проведение честных торгов позволило бы создать поддержку конкуренции, в том числе и субъектам малого предпринимательства и обеспечить эффективное расходование средств регионального оператора, которые формируются за счет тарифных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU