Чуть не выбросила ребенка из окна: семья поблагодарила пожарных, вовремя пришедших на помощь

СЕГОДНЯ 19:37 2019-04-29T19:37:33+03:00

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В Новосибирске прошла встреча спасенной семьи и сотрудников пожарной службы. Супруги благодарили спасателей за поддержку в тяжелую минуту и за четкость действий. Пожар случился зимой, в декабре в Дзержинском районе. Огонь подобрался вплотную к молодой матери с ребенком, ей пришлось выбежать на балкон.

— Мать уже была готова скинуть ребенка из окна, чтобы спасти от огня. Но пожарные успели спасти женщину с девочкой, применив комбинированный довольно сложный способ. Начальник дежурной смены Вадим Кацуба при помощи трехколенной и штурмовой лестниц быстро поднялся на соседний с горящей квартирой балкон и взял на руки ребенка. В это же время звенья газодымозащитной службы вскрыли запертую горящую квартиру и эвакуировали женщину при помощи спасательного устройства, — напоминают о страшном пожаре в управлении МЧС Новосибирской области.

Все это время на телефонной связи с женщиной была диспетчер МЧС, которая отговаривала женщину прыгать вниз с пятого этажа.

— Этот пожар, можно сказать, нас сроднил, мы обменялись контактами и будем дальше общаться, — рассказала диспетчер Анна Столлер.

Спасенная женщина еще несколько месяцев будет проходить реабилитацию после пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU