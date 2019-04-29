Со слезами на глазах: новосибирцы почтили память погибших спецназовцев
Турнир «Воин спецназа» стал третьим по счету, с каждым годом его популярность растет: на этот раз за призовые места сразились 400 участников из 15 городов.
Соревнования начались с митинга и молебна на Монументе Славы воинов-сибиряков, на который были пригашены родители павших героев. Среди них также была мама молодого спецназовца, погибшего в 2013 году в Дагестане, Дмитрия Илюхина. Рана от потери единственного сына жива до сих пор. Новосибирцу был 21 год, военную службу в Дагестане он проходил по контракту сразу после срочной. Женщина со слезами на глазах слушала каждое выступление почетного гостя.
— Я благодарна всем людям, которые организовывают и поддерживают такие турниры. Дима и сам любил спорт: занимался тайским боксом. А еще сын всегда говорил: что каждый парнишка должен служить, быть патриотом своей страны, — отметила сибирячка.
Патриотическая работа — один из приоритетов работы Общественной палаты.
ИСТОЧНИК KP.RU