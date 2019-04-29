2019-04-29T16:16:20+03:00
Спорт

Со слезами на глазах: новосибирцы почтили память погибших спецназовцев

При поддержке Общественной палаты Новосибирской области состоялись Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Воин спецназа», посвященные памяти сибиряков, погибших при исполнении воинского и служебного долга
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Турнир «Воин спецназа» стал третьим по счету.Турнир «Воин спецназа» стал третьим по счету.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

Турнир «Воин спецназа» стал третьим по счету, с каждым годом его популярность растет: на этот раз за призовые места сразились 400 участников из 15 городов.

Соревнования начались с митинга и молебна на Монументе Славы воинов-сибиряков, на который были пригашены родители павших героев. Среди них также была мама молодого спецназовца, погибшего в 2013 году в Дагестане, Дмитрия Илюхина. Рана от потери единственного сына жива до сих пор. Новосибирцу был 21 год, военную службу в Дагестане он проходил по контракту сразу после срочной. Женщина со слезами на глазах слушала каждое выступление почетного гостя.

— Я благодарна всем людям, которые организовывают и поддерживают такие турниры. Дима и сам любил спорт: занимался тайским боксом. А еще сын всегда говорил: что каждый парнишка должен служить, быть патриотом своей страны, — отметила сибирячка.

Патриотическая работа — один из приоритетов работы Общественной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эльза с каменными лапками: зоозащитники спасают вислоухую шотландскую кошку
«Спасибо за работу»: Общественная палата поздравляет парламентариев с юбилеем
«Думал, опоздаю»: мэр Новосибирска прождал трамвай 15 минут
Я ВАЗ любил… Новосибирские угонщики объявили охоту на «Жигули»
«Люди-фениксы без страха»: новосибирец написал рэп о работе пожарных
За выпь и ондатру: новосибирцы требуют сохранить болото и живущих там редких животных
В защиту дочки Алсу: «Микелла Абрамова на равных общалась с детьми и ела сосиски»
Школьница, мама и сотрудница банка: три жительницы Новосибирска вошли в число самых красивых девушек мира
Прощай, Герой! В Новосибирске проходит траурный митинг, посвященный участнику Курской дуги
На период майских праздников вводится усиление режима охраны
Сюжет достоин фильма: новосибирец нанял киллера и спланировал убийство женщин и ребенка ради квартиры
«Не по возрасту работа»: пожилой доставщик еды возмутил горожан
Не обошлось без реанимации: грузовик завалился на бок после ДТП с микроавтобусом на Первомайке
«Надеюсь, это марсианский грунт»: новосибирцев повеселил ремонт дорог на Ватутина
«Жуткое зрелище, еще ветром раздувает»: в садовом обществе жилой дом и поля охватило огнем
Погода на день в Новосибирске: 29 апреля будет плюс 19 градусов
Как осчастливить выдру, сурикатов и енота? Показать им пасхальные яйца!
14-летнего подростка, укравшего рыболовные снасти, взяли под стражу
Слишком острый шашлык: покупатели заявили, что в купленном мясе им попалась игла
«Эти сумасшедшие русские!» - иностранцы в восторге от красоток из новосибирской рок-группы
Пасха в Новосибирске в 2019 году: митрополит Никодим обратился к землякам с пасхальным посланием
Пасхальное чудо: новосибирский левша вырезал яичко из карандашного грифеля
«Интрига и драматичный финал» - новосибирский режиссер снял фильм, который длится 18 секунд
«Сначала убивают на камеру котенка, топят кошку…» - новосибирцы вышли на митинг против жестокости с животными
Сломал дверь, чтобы украсть часы: в Новосибирске мужчина проник в жилище соседа
Неудержимый вейпер: новосибирец украл в торговом центре жидкость для электронных сигарет
Погода на день в Новосибирске: 28 апреля будет дождь