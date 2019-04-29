2019-04-29T15:57:55+03:00
Общество

«Спасибо за работу»: Общественная палата поздравляет парламентариев с юбилеем

Праздник прошел в большом зале Законодательного Собрания Новосибирской области
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Галина Гриднева и Геннадий Гуляев поздравили областных парламентариев.Галина Гриднева и Геннадий Гуляев поздравили областных парламентариев.Фото: Ульяна ДЖАНКОВА
Изменить размер текста:

Региональному Заксобранию исполнилось 25 лет. Члены Общественной палаты Новосибирской области приняли участие в торжественном заседании.

— За эти годы последовательно и планомерно создавалась и совершенствовалась правовая база Новосибирской области, ставшая основой для развития экономики, социальной сферы, поддержки здравоохранения, образования, науки и культуры. Высокий интеллектуальный уровень депутатского корпуса, уважительное и заинтересованное отношение к людям, тесные контакты с руководителями исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления позволяют проводить выверенную законодательную политику, направленную на реализацию стратегических планов государства.

Благодарим за совместную плодотворную работу и надеемся на дальнейшее сотрудничество по развитию институтов гражданского общества в Новосибирской области. Пусть и впредь авторитет Законодательного Собрания Новосибирской области, его конструктивная работа, активная и деловая позиция каждого депутата служат импульсом для реализации планов и задач, — поздравила депутатов председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Также председатель Общественной палаты пожелала народным избранника здоровья, счастья, добра, успехов, активной и плодотворной работы, новых побед на благо жителей Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эльза с каменными лапками: зоозащитники спасают вислоухую шотландскую кошку
Со слезами на глазах: новосибирцы почтили память погибших спецназовцев
«Думал, опоздаю»: мэр Новосибирска прождал трамвай 15 минут
Я ВАЗ любил… Новосибирские угонщики объявили охоту на «Жигули»
«Люди-фениксы без страха»: новосибирец написал рэп о работе пожарных
За выпь и ондатру: новосибирцы требуют сохранить болото и живущих там редких животных
В защиту дочки Алсу: «Микелла Абрамова на равных общалась с детьми и ела сосиски»
Школьница, мама и сотрудница банка: три жительницы Новосибирска вошли в число самых красивых девушек мира
Прощай, Герой! В Новосибирске проходит траурный митинг, посвященный участнику Курской дуги
На период майских праздников вводится усиление режима охраны
Сюжет достоин фильма: новосибирец нанял киллера и спланировал убийство женщин и ребенка ради квартиры
«Не по возрасту работа»: пожилой доставщик еды возмутил горожан
Не обошлось без реанимации: грузовик завалился на бок после ДТП с микроавтобусом на Первомайке
«Надеюсь, это марсианский грунт»: новосибирцев повеселил ремонт дорог на Ватутина
«Жуткое зрелище, еще ветром раздувает»: в садовом обществе жилой дом и поля охватило огнем
Погода на день в Новосибирске: 29 апреля будет плюс 19 градусов
Как осчастливить выдру, сурикатов и енота? Показать им пасхальные яйца!
14-летнего подростка, укравшего рыболовные снасти, взяли под стражу
Слишком острый шашлык: покупатели заявили, что в купленном мясе им попалась игла
«Эти сумасшедшие русские!» - иностранцы в восторге от красоток из новосибирской рок-группы
Пасха в Новосибирске в 2019 году: митрополит Никодим обратился к землякам с пасхальным посланием
Пасхальное чудо: новосибирский левша вырезал яичко из карандашного грифеля
«Интрига и драматичный финал» - новосибирский режиссер снял фильм, который длится 18 секунд
«Сначала убивают на камеру котенка, топят кошку…» - новосибирцы вышли на митинг против жестокости с животными
Сломал дверь, чтобы украсть часы: в Новосибирске мужчина проник в жилище соседа
Неудержимый вейпер: новосибирец украл в торговом центре жидкость для электронных сигарет
Погода на день в Новосибирске: 28 апреля будет дождь