«Спасибо за работу»: Общественная палата поздравляет парламентариев с юбилеем

СЕГОДНЯ 14:59 2019-04-29T15:57:55+03:00

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Региональному Заксобранию исполнилось 25 лет. Члены Общественной палаты Новосибирской области приняли участие в торжественном заседании.

— За эти годы последовательно и планомерно создавалась и совершенствовалась правовая база Новосибирской области, ставшая основой для развития экономики, социальной сферы, поддержки здравоохранения, образования, науки и культуры. Высокий интеллектуальный уровень депутатского корпуса, уважительное и заинтересованное отношение к людям, тесные контакты с руководителями исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления позволяют проводить выверенную законодательную политику, направленную на реализацию стратегических планов государства.

Благодарим за совместную плодотворную работу и надеемся на дальнейшее сотрудничество по развитию институтов гражданского общества в Новосибирской области. Пусть и впредь авторитет Законодательного Собрания Новосибирской области, его конструктивная работа, активная и деловая позиция каждого депутата служат импульсом для реализации планов и задач, — поздравила депутатов председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Также председатель Общественной палаты пожелала народным избранника здоровья, счастья, добра, успехов, активной и плодотворной работы, новых побед на благо жителей Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU