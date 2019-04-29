2019-04-29T10:05:24+03:00
Общество

За выпь и ондатру: новосибирцы требуют сохранить болото и живущих там редких животных

На пикет в центе города собралось около тысячи жителей двух микрорайонов Новосибирска — Левобережный и Балластный
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Жители двух микрорайонов левобережья вышли на пикет. Фото: "Гражданский патруль".Жители двух микрорайонов левобережья вышли на пикет. Фото: "Гражданский патруль".
Изменить размер текста:

Новосибирцы выступили против разработки песчаного карьера на месте болота с редкой птицей и краснокнижными животными. Горожане сомневаются в законности и просят провести проверку по выдачи лицензии ООО «Старице» на добычу недр рядом с их домами.

— В начале года жители микрорайонов случайно узнали, что в нескольких метрах от их домов расположено «Месторождение Кучино» и его собственник ООО «Старица» планирует заняться тап добычей песчано-гравийной смеси. При этом границы будущего карьера определены на опасном для жителей расстоянии — менее ста метров. А некоторые дома оказались и вовсе в 20-метровой близости, что противоречит санитарным правилам и нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду. Однако на все обращения жителей, власти города пока или молчат, или дают отписки, — описали ситуацию в общественной организации «Гражданский патруль».

Сибиряки пытаются защитить болото и краснокнижных птиц, живущих на нем. Фото: "Гражданский патруль".

Сибиряки пытаются защитить болото и краснокнижных птиц, живущих на нем. Фото: "Гражданский патруль".

Болото местные жители берегут: круглый год охраняют территорию от несанкционированных свалок, отдыхают здесь семьями.

— Нам известно, что при получении лицензии «Старица» не проводила экспертизу участка на наличие животного мира. А ведь здесь живет краснокнижная выпь болотная. «Бычье» рычанье мы слушаем все лето. Свое гнездование проводят здесь утка кряква и серые утки. Встречается при миграции красноносый и белоглазый нырок, которые тоже занесены в Красную книгу. Сейчас здесь на редкость много ондатры и пресмыкающихся — лягушек, жаб, ящериц, тритонов, саламандры. В это болото заходят лоси, — рассказала местная жительница Анастасия Сергеева.

Сибиряки переживают, что при разработке карьера вся эта флора и фауна будут уничтожены и они потеряют кусочек дикой природы. Но для этого жителям придется доказать, что разработка и добыча песчано-гравийных материалов в «Месторождении Кучино» нарушает их права на безопасную и благоприятную окружающую среду, а также противоречит общественным интересам.

Ранее жители Левобережья собрали более тысячи подписей под обращением к губернатору области Андрею Травникову. Сейчас идет сбор средств на судебную защиту.

«Комсомолка» пытается получить комментарии у компании «Старица». Мы следим за развитием событий.

Пикет прошел в выходные в центре Новосибирска, собрав около 1000 человек. Фото: "Гражданский патруль".

Пикет прошел в выходные в центре Новосибирска, собрав около 1000 человек. Фото: "Гражданский патруль".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Люди-фениксы без страха»: новосибирец написал рэп о работе пожарных
В защиту дочки Алсу: «Микелла Абрамова на равных общалась с детьми и ела сосиски»
Школьница, мама и сотрудница банка: три жительницы Новосибирска вошли в число самых красивых девушек мира
Прощай, Герой! В Новосибирске проходит траурный митинг, посвященный участнику Курской дуги
На период майских праздников вводится усиление режима охраны
Сюжет достоин фильма: новосибирец нанял киллера и спланировал убийство женщин и ребенка ради квартиры
«Не по возрасту работа»: пожилой доставщик еды возмутил горожан
Не обошлось без реанимации: грузовик завалился на бок после ДТП с микроавтобусом на Первомайке
«Надеюсь, это марсианский грунт»: новосибирцев повеселил ремонт дорог на Ватутина
«Жуткое зрелище, еще ветром раздувает»: в садовом обществе жилой дом и поля охватило огнем
Погода на день в Новосибирске: 29 апреля будет плюс 19 градусов
Как осчастливить выдру, сурикатов и енота? Показать им пасхальные яйца!
14-летнего подростка, укравшего рыболовные снасти, взяли под стражу
Слишком острый шашлык: покупатели заявили, что в купленном мясе им попалась игла
«Эти сумасшедшие русские!» - иностранцы в восторге от красоток из новосибирской рок-группы
Пасха в Новосибирске в 2019 году: митрополит Никодим обратился к землякам с пасхальным посланием
Пасхальное чудо: новосибирский левша вырезал яичко из карандашного грифеля
«Интрига и драматичный финал» - новосибирский режиссер снял фильм, который длится 18 секунд
«Сначала убивают на камеру котенка, топят кошку…» - новосибирцы вышли на митинг против жестокости с животными
Сломал дверь, чтобы украсть часы: в Новосибирске мужчина проник в жилище соседа
Неудержимый вейпер: новосибирец украл в торговом центре жидкость для электронных сигарет
Погода на день в Новосибирске: 28 апреля будет дождь