За выпь и ондатру: новосибирцы требуют сохранить болото и живущих там редких животных

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-29T10:05:24+03:00

На пикет в центе города собралось около тысячи жителей двух микрорайонов Новосибирска — Левобережный и Балластный

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Новосибирцы выступили против разработки песчаного карьера на месте болота с редкой птицей и краснокнижными животными. Горожане сомневаются в законности и просят провести проверку по выдачи лицензии ООО «Старице» на добычу недр рядом с их домами.

— В начале года жители микрорайонов случайно узнали, что в нескольких метрах от их домов расположено «Месторождение Кучино» и его собственник ООО «Старица» планирует заняться тап добычей песчано-гравийной смеси. При этом границы будущего карьера определены на опасном для жителей расстоянии — менее ста метров. А некоторые дома оказались и вовсе в 20-метровой близости, что противоречит санитарным правилам и нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду. Однако на все обращения жителей, власти города пока или молчат, или дают отписки, — описали ситуацию в общественной организации «Гражданский патруль».

Сибиряки пытаются защитить болото и краснокнижных птиц, живущих на нем. Фото: "Гражданский патруль".

Болото местные жители берегут: круглый год охраняют территорию от несанкционированных свалок, отдыхают здесь семьями.

— Нам известно, что при получении лицензии «Старица» не проводила экспертизу участка на наличие животного мира. А ведь здесь живет краснокнижная выпь болотная. «Бычье» рычанье мы слушаем все лето. Свое гнездование проводят здесь утка кряква и серые утки. Встречается при миграции красноносый и белоглазый нырок, которые тоже занесены в Красную книгу. Сейчас здесь на редкость много ондатры и пресмыкающихся — лягушек, жаб, ящериц, тритонов, саламандры. В это болото заходят лоси, — рассказала местная жительница Анастасия Сергеева.

Сибиряки переживают, что при разработке карьера вся эта флора и фауна будут уничтожены и они потеряют кусочек дикой природы. Но для этого жителям придется доказать, что разработка и добыча песчано-гравийных материалов в «Месторождении Кучино» нарушает их права на безопасную и благоприятную окружающую среду, а также противоречит общественным интересам.

Ранее жители Левобережья собрали более тысячи подписей под обращением к губернатору области Андрею Травникову. Сейчас идет сбор средств на судебную защиту.

«Комсомолка» пытается получить комментарии у компании «Старица». Мы следим за развитием событий.

Пикет прошел в выходные в центре Новосибирска, собрав около 1000 человек. Фото: "Гражданский патруль".

ИСТОЧНИК KP.RU