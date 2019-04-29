Сюжет достоин фильма: новосибирец нанял киллера и спланировал убийство женщин и ребенка ради квартиры

СЕГОДНЯ 07:16 2019-04-29T07:16:46+03:00

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Новосибирец планировал убить свою жену и женщину с ребенком, которая жила с ней, чтобы завладеть ее квартирой.

— Следователям стало известно, что весной 2018 года 58-летний мужчина решил получить деньги от продажи квартиры в Железнодорожном районе. Загвоздка была в том, что квартира принадлежала его бывшей 59-летней жене, и он решил ее убить, а также проживающей с ней 36-летней женщины и ее 3-летнюю дочь. И он решил готовиться к заказному убийству, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

В одном из магазинов города он купил сигнальный пистолет, переделал его под боевые патроны и нашел исполнителя преступления. Наемнику он передал полную информацию о повседневной жизни жены. Также он дал полное описание обстановки в квартире, рассказал об удобных местах подхода до места совершения преступления и рассказал, как лучше скрыться после. Кроме того он передал наемнику комплект ключей от этой квартиры. После выполнения всех условий преступления, исполнителю была обещана половина стоимости квартиры, которая была оценена в 2,5 миллиона рублей.

В это же время сам мужчина планировал совершить разбойное нападение на одну из станций техобслуживания автомобилей и на ее руководителя.

— Однако летом 2018 года сотрудникам уголовного розыска поступила оперативная информация о готовящемся заказном убийстве и разбойном нападении. В августе того же года наемник встретился с заказчиком и рассказал, что якобы совершил убийство заказанных им лиц, после чего заказчик был задержан полицией, — отметили в ведомстве.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении 58-летнего мужчины закончено. Он обвиняется сразу по нескольким статьям: в организации приготовления к совершению убийства из корыстных побуждений и по найму; в приготовлении к совершению убийства группой лиц по предварительному сговору сопряженного с разбоем; в приготовлении к совершению разбоя, с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение, в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью и четырех эпизодах по статье за незаконное приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU