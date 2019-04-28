2019-04-28T07:55:49+03:00
Общество

«Интрига и драматичный финал» - новосибирский режиссер снял фильм, который длится 18 секунд

Герои ролика не произносят ни одного слова, но зритель понимает, что развязка – трагичная
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Ролик длится всего 18 секунд.Ролик длится всего 18 секунд.
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Новосибирский режиссер Олег Захаров снял ролик, адресованный участникам дорожного движения. Правда, в кадре нет ни одного автомобиля. А люди, которые задействованы в кадре, не произносят ни слова.

Главную роль исполнил сам автор, который является не только режиссером, но и каскадером. А главная женская роль у Надежды Зайцевой, которая уже была задействована в кино Захарова.

В ролике есть момент, когда девушку сбивает с ног быстро бегущий мужчина. На этом кадр обрывается.

«Люди искали глазами мотоцикл, но его не было» - как снимали короткометражный фильм. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Было три дубля. Изначально планировали и репетировали без ее падения. Я упал в двух крайних дублях. Но у меня везде была защита. А она везде устояла, - прокомментировал Захаров.

Все действие короткометражки длится 18 секунд.

Новосибирский режиссер снял фильм, который длится 18 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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