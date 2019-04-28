«Интрига и драматичный финал» - новосибирский режиссер снял фильм, который длится 18 секунд

СЕГОДНЯ 07:24 2019-04-28T07:55:49+03:00

Герои ролика не произносят ни одного слова, но зритель понимает, что развязка – трагичная

Изменить размер текста: A A

Новосибирский режиссер Олег Захаров снял ролик, адресованный участникам дорожного движения. Правда, в кадре нет ни одного автомобиля. А люди, которые задействованы в кадре, не произносят ни слова.

Главную роль исполнил сам автор, который является не только режиссером, но и каскадером. А главная женская роль у Надежды Зайцевой, которая уже была задействована в кино Захарова.

В ролике есть момент, когда девушку сбивает с ног быстро бегущий мужчина. На этом кадр обрывается.

«Люди искали глазами мотоцикл, но его не было» - как снимали короткометражный фильм. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Было три дубля. Изначально планировали и репетировали без ее падения. Я упал в двух крайних дублях. Но у меня везде была защита. А она везде устояла, - прокомментировал Захаров.

Все действие короткометражки длится 18 секунд.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705795" frameborder="0"></iframe> Новосибирский режиссер снял фильм, который длится 18 секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU