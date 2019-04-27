2019-04-27T18:07:43+03:00
Общество

Первомайский перфоманс: пара станцевала бачату под песню ДДТ

Новосибирские танцоры устроили фурор в новосибирском сквере, показав мастер-класс под аккорды уличного музыканта [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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Пара нашла латиноамериканские ритмы в песне Шевчука. Фото: Кадр из видео.Пара нашла латиноамериканские ритмы в песне Шевчука. Фото: Кадр из видео.
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После того, как на улице установилась по-весеннему теплая погода, в Новосибирске оживились уличные музыканты — каждый «уикенд» несколько человек в разных уголках Первомайского сквера собирают толпу зевак. Репертуар традиционный — хиты русского рока разных лет, среди прохожих неизменного находятся любители незатейливых гитарных аккордов, некоторые даже начинают пританцовывать.

Накануне на одном из излюбленных музыкантами пересечении дорожек сквера молодая парочка начала не просто пританцовывать — они показали настоящий мастер-класс по тому, как нужно двигаться под гитару. Оказалось, что знаменитый хит ДДТ «Что такое осень» отлично ложится под латиноамериканскую танцевальную программу. Поет — один из участников местной группы «KimStreet».

Видео с танцорами тут же облетело соцсети и стало набирать свои просмотры и лайки. Некоторые комментаторы даже предлагают объединиться талантливому музыканту и молодой парочке: кто знает, быть может, такой творческий союз принесет больше денег в копилку, сооруженную из гитарного чехла?

Стихийные танцы в Первомайском сквере Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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