2019-04-27T15:52:01+03:00
Звезды

В гроб к силиконовому Ленину положили голую девушку

Ленина «лепили» по фотографиям, женщина — сборный экспонат
Екатерина КОМЯКОВА
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Ленин и девушка лежат в музее современного искусства. Фото: Музей современного искусства «Гараж»Ленин и девушка лежат в музее современного искусства. Фото: Музей современного искусства «Гараж»
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Ленин и неизвестная девушка лежат в гробу с хрустальной крышкой в московском музее современного искусства. Идея принадлежит московскому художнику Павлу Пепперштейну, а вот исполнители ее живут в Новосибирске, это Иван Плотников основатель Freeart_nsk — мастерской скульптуры и бутафории. Иван рассказал, как с коллегами делал Ленина :

— Это не первый наш Ленин, одного мы уже сделали для новосибирского Музея смерти. Этот экспонат сделан точно также. За основу брали разные фотографии, убирали с них бороду и волосы, чтобы сделать сначала слепок, потом уже отливали его в силиконе и вживляли все остальное вместе с волосами.

Что касается девушки, это сборный образ, не принадлежащий какой-либо реальной личности, тем более Надежде Крупской.

— Идея этого проекта мне не известна. Нас интересует только техническая часть. Мне приятно, на самом деле, что нам доверяют изготавливать прототипы реальных людей, так как здесь нужно большое мастерство, чтобы добиться идеального сходства, — говорит мастер.

Увидеть одетого Ленина с голой женщиной можно в музее «Гараж» в Москве, выставка будет там находиться до 2 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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