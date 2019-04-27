Грибы, скорпионы, змейки: новосибирские ученые предполагают, что увидели жизнь на Венере

СЕГОДНЯ 14:00 2019-04-27T14:00:59+03:00

Пока это только гипотеза, теперь планируется совместная с американцами экспедиция на эту планету

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В журнале «Успехи физических наук» в апреле опубликовали любопытное исследование, которое в ближайшие годы может существенно изменить представление о возможности существования внеземной жизни. В соавторах стоят ученые из Новосибирска, они также рассказывают о том, как удалось разглядеть нечто похожее на живые организмы. Ключ разгадки — старые видеоматериалы, снятые во время советской экспедиции 40 лет назад. Качество съемки тогда было не слишком приличным, а сегодня появились технологии, которые помогли детализировать уже существующее видео. Разглядывая эти материалы, ученые из Института космических исследований РАН, Института катализа СО РАН и НГУ выдвинули гипотезу о существовании жизни на Венере.

— В результате нового анализа ТВ-изображений, полученных в миссиях «Венера», обнаружено до 18 гипотетически живых объектов. Найдено много объектов со сложной правильной структурой, и предположительно способных очень медленно двигаться. Объекты обладают заметными размерами и могут свидетельствовать о существовании жизни на Венере в физических условиях, радикально отличающихся от земных, — резюмируют авторы научного журнала.

Полученные изображения далеки от идеала, это скорее очертания напоминающие известные живые организмы. Тем не мене, они не статичны, способны медленно перемещаться. Некоторые из них обозначаются учеными кодовыми словами - змейка, скорпион, гриб, есть несколько изображений похожих на растения. В НГУ сообщают, что в результате исследований будет создан совместный российско-американский проект «Венера-Д». Его участники изучат облака Венеры, ее атмосферу, возможность существования бактериальной жизни на этой планете. Ученые НГУ смогут поучаствовать в подготовке миссии.

ИСТОЧНИК KP.RU