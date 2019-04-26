2019-04-26T14:22:09+03:00
Общество

График работы Почты России на майские праздники 2019 в Новосибирске: выходные дни 1 и 9 мая

Смотрим заранее график работы Почты России на майские праздники в 2019 году
Екатерина КОМЯКОВА
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Как работают отделения Почты России в майские праздники?Как работают отделения Почты России в майские праздники?Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Чтобы не попасть впросак с получением ценной корреспонденции изучаем график работы Почты России на майские праздники в 2019 году. Итак, полностью выходными днями на почте объявлены 1 и 9 мая 2019 года. В эти дни обмен почты с отделениями связи, доставка почтовых отправлений, периодики и выемки писем из ящиков не будет.

В предпраздничные дни — 30 апреля и 8 мая почтовые отделения будут работать по сокращенному графику, сотрудники закроют отделения на час раньше обычного.

Так как у разных отделений сформированы свои стандартные графики, то график работы Почты России на майские праздники 2019 в Новосибирске отталкивается от уже имеющихся расписаний. 2 и 10 мая отделения Почты России работают по привычному субботнему графику, а 3 мая — по режиму работы воскресенья.

4, 5, 11 и 12 мая почтовые отделения работают как обычно.

— Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских и городских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы, — в тоже время уточняют в новосибирском филиале Почты России. — Доставка пенсий и пособий в праздничные дни проходит по согласованию с отделениями Пенсионного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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