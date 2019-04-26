Работа метро на 9 мая 2019 года в Новосибирске: вход в подземку на площади Ленина перекроют

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-26T11:53:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Работа метро на 9 мая 2019 года в Новосибирске — один из важных вопросов, который волнует горожан накануне праздников. Это и не удивительно: центр города практически весь день будет перекрыт, так что приехать на своей машине посмотреть салют или парад — не самое удобное решение. Поэтому подземка — один из самых удобных способов добраться до площади Ленина и потом уехать домой. Однако в праздник в метро немного изменится график:

— В четверг, 9 мая на время праздничных мероприятий временно закроют вход на станцию метрополитена на площади Ленина. Попасть в метрополитен нельзя будет с 8.00 до 12.00 и с 21.00 до 23.00, — сообщили в Новосибирском метрополитене.

Таким образом, если у вас есть желание смотреть салют с центральной площадки, то на площадь Ленина придется приехать на час раньше или идти пешком от ближайшей станции метро «Красный проспект». Такая же ситуация с часом ожидания в метрополитене будет и после фейерверка.

ИСТОЧНИК KP.RU