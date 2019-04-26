2019-04-26T11:41:19+03:00
Общество

Клещи в Новосибирске и Новосибирской области в 2019 году: опасные районы на карте

Выясняем в каких районах клещи в Новосибирские и Новосибирской области ведут себя активнее всего
Екатерина КОМЯКОВА
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Узучаем карту активности клещей в Новосибирске и Новосибирской области.Узучаем карту активности клещей в Новосибирске и Новосибирской области.
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В этом году сезон клещей начался раньше обычного. Первая жалоба на укус была зарегистрирована в регионе 2 апреля в Исктитимском районе Новосибирской области. В прошлом году первый укус был зафиксирован 4 апреля на территории Доволенского района. Хоть разница составляет всего два дня, в целом, как отмечают эксперты, клещи в Новосибирске и Новосибирской области в 2019 году ведут себя активнее чем в прошлом году. В целом, по данным регионального управления Роспотребнадзора, на конец апреля с укусами клеща обратились 175 человек.

Покусу регистрируются на территориях Искитимского, Тогучинского, Краснозерского, Коченевского и городов Бердска и Новосибирска, — уточняют в ведомстве.

Если сравнивать с территориями активности клещей в прошлом году, то пересечения есть, и они существенны. В 2018 году по итогу сезона были озвучены такие цифры:

— Искитимский район — 912 случаев

— город Бердск — 1117 случаев

— Тогучинский район — 540 случаев

— Ордынский район — 508 случаев

— Мошковский район — 489 случаев

— Маслянинский район — 316 случаев

— Сузунский район — 197 случаев

— Черепановский район — 218 случаев.

Карта области

Карта области

Что касается города Новосибирска, самыми опасными остаются зоны скверов, парков, кладбищ. По традиции больше всего укусов клещей фиксируется в Центральном районе, Советском районе, Ленинском районе, Железнодорожном.

Карта города Новосибирска.

Карта города Новосибирска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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