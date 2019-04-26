Клещи в Новосибирске и Новосибирской области в 2019 году: опасные районы на карте
В этом году сезон клещей начался раньше обычного. Первая жалоба на укус была зарегистрирована в регионе 2 апреля в Исктитимском районе Новосибирской области. В прошлом году первый укус был зафиксирован 4 апреля на территории Доволенского района. Хоть разница составляет всего два дня, в целом, как отмечают эксперты, клещи в Новосибирске и Новосибирской области в 2019 году ведут себя активнее чем в прошлом году. В целом, по данным регионального управления Роспотребнадзора, на конец апреля с укусами клеща обратились 175 человек.
— Покусу регистрируются на территориях Искитимского, Тогучинского, Краснозерского, Коченевского и городов Бердска и Новосибирска, — уточняют в ведомстве.
Если сравнивать с территориями активности клещей в прошлом году, то пересечения есть, и они существенны. В 2018 году по итогу сезона были озвучены такие цифры:
— Искитимский район — 912 случаев
— город Бердск — 1117 случаев
— Тогучинский район — 540 случаев
— Ордынский район — 508 случаев
— Мошковский район — 489 случаев
— Маслянинский район — 316 случаев
— Сузунский район — 197 случаев
— Черепановский район — 218 случаев.
Карта области
Что касается города Новосибирска, самыми опасными остаются зоны скверов, парков, кладбищ. По традиции больше всего укусов клещей фиксируется в Центральном районе, Советском районе, Ленинском районе, Железнодорожном.
Карта города Новосибирска.
ИСТОЧНИК KP.RU