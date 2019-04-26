Испугались кори: мэрию Новосибирска экстренно привили из-за заболевшего сотрудника
В мэрии Новосибирска на прошлой неделе прошла массовая вакцинация от кори сотрудников.
В распоряжение редакции «КП» — Новосибирск» попало извещение работников мэрии о возможной вспышке кори. В нем говорится, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по кори в городе и зарегистрированным случаем заболевания у сотрудника мэрии для недопущения дальнейшего распространения болезни, сотрудникам предлагают сделать прививки от кори.
В мэрии информацию подтвердили.
— Из «Городской клинической поликлиники №1» пришло сообщение о поступлении к ним экстренного извещения о случае возможного заболевания корью работника мэрии. В связи с этим были проведена экстренная вакцинация, чтобы локализовать возможный очаг заболевания и для предупреждения возможности его дальнейшего распространения, — добавили в департаменте по социальной политике мэрии города.
Такое предупреждение получили в мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU