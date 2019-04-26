2019-04-26T09:55:06+03:00
Общество

Испугались кори: мэрию Новосибирска экстренно привили из-за заболевшего сотрудника

Массовая вакцинация прошла в мэрии 19 апреля
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Работников мэрии экстренно привили от кори.Работников мэрии экстренно привили от кори.Фото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В мэрии Новосибирска на прошлой неделе прошла массовая вакцинация от кори сотрудников.

В распоряжение редакции «КП» — Новосибирск» попало извещение работников мэрии о возможной вспышке кори. В нем говорится, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по кори в городе и зарегистрированным случаем заболевания у сотрудника мэрии для недопущения дальнейшего распространения болезни, сотрудникам предлагают сделать прививки от кори.

В мэрии информацию подтвердили.

— Из «Городской клинической поликлиники №1» пришло сообщение о поступлении к ним экстренного извещения о случае возможного заболевания корью работника мэрии. В связи с этим были проведена экстренная вакцинация, чтобы локализовать возможный очаг заболевания и для предупреждения возможности его дальнейшего распространения, — добавили в департаменте по социальной политике мэрии города.

Такое предупреждение получили в мэрии.

Такое предупреждение получили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Положил в коробку на балконе: внук пойдет под суд за жестокое убийство своей бабушки
Новосибирец без штанов устроил переполох на дороге
Светофоры заклинило: на перекрестке в центре города собралась пробка
«Ты кого решил попугать?»: рассерженный манул отомстил коту-задире
«Гвардейцами» предотвращены кражи в магазинах
В Новосибирской области школьник покончил с собой из-за того, что завалил пробный экзамен по математике
«Ждала реакцию бабульки»: анимешница повеселила соцсети танцем в метро
13-й «забодал»: сорвавшиеся с троллейбуса рога пробили окна и ранили пассажирку автобуса
Погода на день в Новосибирске: 26 апреля будет дождливо
Перекрытие дорог на 9 мая 2019 года в Новосибирске: список, схема перекрытия во время Парада Победы
В Новосибирске иномарка врезалась в машину «Скорой помощи», в которой везли пятилетнюю девочку
В Новосибирске открылся обновленный травмпункт для детей
Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть
Вкусная, зараза: сибиряки массово отравились шаурмой
Легко отделался: мойщик окон сорвался с четвертого этажа и застрял между рамами
«Найдутся бабки, которые скажут «Фу»: звезда тверка станцевала под песню, которая не прошла цензуру на телевидении