Испугались кори: мэрию Новосибирска экстренно привили из-за заболевшего сотрудника

СЕГОДНЯ 09:48 2019-04-26T09:55:06+03:00

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В мэрии Новосибирска на прошлой неделе прошла массовая вакцинация от кори сотрудников.

В распоряжение редакции «КП» — Новосибирск» попало извещение работников мэрии о возможной вспышке кори. В нем говорится, что в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по кори в городе и зарегистрированным случаем заболевания у сотрудника мэрии для недопущения дальнейшего распространения болезни, сотрудникам предлагают сделать прививки от кори.

В мэрии информацию подтвердили.

— Из «Городской клинической поликлиники №1» пришло сообщение о поступлении к ним экстренного извещения о случае возможного заболевания корью работника мэрии. В связи с этим были проведена экстренная вакцинация, чтобы локализовать возможный очаг заболевания и для предупреждения возможности его дальнейшего распространения, — добавили в департаменте по социальной политике мэрии города.

Такое предупреждение получили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU