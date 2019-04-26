2019-04-26T09:06:10+03:00
Происшествия

Положил в коробку на балконе: внук пойдет под суд за жестокое убийство своей бабушки

31-летний новосибирец забил пожилую женщину ударами по голове
Надежда ЯРКОВА
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Внук жестоко расправился с бабушкой, после чего засунул тело в коробку.Внук жестоко расправился с бабушкой, после чего засунул тело в коробку.Фото: "КП" Архив
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В Новосибирске будут судить мужчину, который обвиняется в убийстве родной бабушки.

- Хладнокровное убийство произошло 10 января 2019 года в одной из квартир в Дзержинском районе. 31-летний мужчина находился в гостях у своей бабушки, где между ними произошла словесная ссора, во время которой молодой человек нанес потерпевшей кулаками не менее 9 ударов в голову. От причиненных травм женщина умерла. Чтобы скрыть следы преступления, внук положил труп своей бабушки в коробку и вынес тело погибшей на балкон квартиры, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Вскоре внук был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье - убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку. Уголовное дело рассмотрит Дзержинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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