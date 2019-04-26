Новосибирец без штанов устроил переполох на дороге
Из одежды на мужчине была только длинная кофта и футболка
Мужчина выбежал на дорогу без штанов. Стоп-кадр с видео: "Инцидент.Новосибирск".
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Инцидент произошел в четверг вечером, 25 апреля в Октябрьском районе Новосибирска.
— Вчера вечером на пересечении Автогенной и Никитина бегал полуголый неадекватный мужчина. По словам очевидцев, было ощущение, что он что-то пытался раскидать, — поделился подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
Своим видом мужчина пугал прохожих и водителей, поскольку в какой-то момент он выбежал на пешеходный переход и встал там, совершая при этом странные движения руками.
ИСТОЧНИК KP.RU