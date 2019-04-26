Светофоры заклинило: на перекрестке в центре города собралась пробка
Сегодня с самого утра в районе метро «Гагаринской» не работают светофоры
Пробка собралась из-за неработающих на перекрестке светофоров.Фото: Надежда ЯРКОВА
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Светофоры на пересечении Красного проспекта и улицы Писарева мигают в режиме желтого цвета.
— 26 апреля из-за неработающих на сложном перекрестке светофоров наблюдается большой затор в районе метро «Гагаринская». Машины и транспорт стоят в направлении площади Ленина и улицы Писарева, — сообщил «КП» — Новосибирск» приславший фото очевидец.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данном участке скорость движения машин составляет от 5 до 15 км/ч. В целом состояние пробок в городе оценивается в средних 5 баллов.
ИСТОЧНИК KP.RU