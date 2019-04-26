«Ты кого решил попугать?»: рассерженный манул отомстил коту-задире

СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-26T07:40:43+03:00

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Анна Новикова частенько радует пользователей соцсетей веселыми фотографиями и видео из новосибирского зоопарка. На этот раз сибирячке повезло заснять на прогулке манулов, которых в прошлом году растила домашняя кошка.

- Один из них смелее, с хвостиком загнутым, другой трусливее,- рассказывает Анна Новикова. - Не успевала даже снимать, когда бегали: настолько они шустрые. А хотелось снять без решёток. Еще они и рычали когда бегали

Но чаще бывает, что манулы между собой отлично ладят. Фото: Анна НОВИКОВА.

Еще у более смелого кота появилась новая забава: любит попугать более стеснительного собрата. То сверху на него спрыгнет, когда пушистый сосед выходит из домика, то вообще ему проход загораживает.

- Это игры у них такие: им нравится, - смеется Анна Новикова.

Кстати, стеснительный манул недолго терпел выходки своего обидчика: рассерженный кот сам напал из-за угла и обратил противника в бегство. Чем, конечно, позабавил и посетителей зоопарка, и пользователей соцсетей.

Рассерженный манул отомстил коту-задире.Новосибирский зоопарк им.Р.А.Шило

ИСТОЧНИК KP.RU