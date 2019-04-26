13-й «забодал»: сорвавшиеся с троллейбуса рога пробили окна и ранили пассажирку автобуса

СЕГОДНЯ 03:53 2019-04-26T03:54:32+03:00

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Авария с общественным транспортом произошла в Калининском районе: пострадала пассажирка.

Рога троллейбуса разбили окна в ехавшем рядом автобусе. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

— Троллейбус № 13 ехал по улице Богдана Хмельницкого в сторону Танковой и возле дома №31 при обгоне автобуса, который ехал в попутном направлении, у него вышла из зацепления с проводами штанга и ударила по автобусу. От удара у автобуса разлетелись боковое и задние окна, — сообщили в группе «Инцидент.Новосибирск» со ссылкой на службу аварийных комиссаров «Альянс».

В нестандартном ДТП пострадала девушка, которая ехала в автобусе, ее увезли на «скорой» с предварительным диагнозом ушиб левого плеча.

В аварии пострадала пассажирка автобуса. Фото: "Инцидент.Новосибирск".

ИСТОЧНИК KP.RU