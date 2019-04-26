Погода на день в Новосибирске: 26 апреля будет дождливо

СЕГОДНЯ 03:19 2019-04-26T03:19:16+03:00

Сегодня будет тепло и дождливо. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Сегодня в городе будет тепло до плюс 8 градусов и дождь, местами по области с грозами.

— В пятницу, 26 апреля в Новосибирске ожидается облачная погода, небольшие, местами умеренные дожди. Температура днем составит плюс 8-10 градусов, ночью около плюс 2-4 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет северо-западный со скоростью 8-13 метров в секунду и порывами до 18 метров в секунду.

По области также будет облачно, ночью небольшие, местами умеренные дожди, возможен мокрый снег, днем в отдельных районах небольшие, по востоку местами умеренные дожди. Местами гололедные явления, по югу местами грозы. Дневная температура будет в пределах плюс 3-8 градусов, местами до плюс 13 градусов, ночная около минус 1- плюс 4 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам также обещают небольшой дождь с температурой до плюс 7 градусов днем и до минус 3 градусов ночью. В выходные погода не изменится, ожидается небольшое похолодание и дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU