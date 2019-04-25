В Новосибирске иномарка врезалась в машину «Скорой помощи», в которой везли пятилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 16:57 2019-04-25T16:57:27+03:00

Пострадали женщина, которая была за рулем Infiniti FX, и фельдшер

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Вечером в четверг, 25 апреля, серьезная авария произошла в Заельцовском районе: там столкнулись иномарка и машина «Скорой помощи».

- Водитель Infiniti FX столкнулась с «ГАЗелью» медиков на пересечении улицы Жуковского и Мочищенского шоссе, - сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - В тот момент в машине «Скорой помощи» находились пациенты, в том числе и ребенок.

- Пятилетнюю девочку, больную пневмонией, везли вместе с мамой на срочную госпитализацию, - уточнила Ирина Большакова, главный врач станции скорой медицинской помощи.

Удар был такой силы, что без пострадавших не обошлось: травмы получила сибирячка, которая была за рулем Infiniti FX.

- Она получила сотрясение головного мозга, её осматривают врачи, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Пострадал и фельдшер «Скорой помощи»: диагноз медики поставили тот же - сотрясение.

- Чуть позже уже в больнице за помощью обратилась мама девочки: пожаловалась на боли в животе. Сейчас она находится на обследовании в хирургическом отделении, - продолжает Ирина Анатольевна.

Другим автомобилистам эта авария тоже доставила неприятностей: из-за ДТП образовалась пробка.

- Пробка была примерно с пяти вечера: полтора часа ехали до дома, - рассказывают очевидцы.

Теперь в причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU