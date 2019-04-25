2019-04-25T12:40:13+03:00
Общество

В Новосибирске открылся обновленный травмпункт для детей

Губернатор посетил отремонтированное отделение Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи
Полина БАРИНОВА
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Губернатор высоко оценил условия оказания медицинской помощи маленьким пациентам в новом травмпункте.Губернатор высоко оценил условия оказания медицинской помощи маленьким пациентам в новом травмпункте.
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Просторнее и светлее — так можно описать травмпункт детской больницы скорой помощи после капитального ремонта, который занял всего несколько месяцев. Отремонтированные кабинеты посетил губернатор Андрей Травников и остался доволен увиденным. При этом глава региона обратил внимание, что такой формат не отменяет необходимости реализации крупных проектов, которые займут уже не месяцы, а годы: это достройка перинатального центра, строительство онкологического диспансера.

— Нам хотелось бы создать условия для приема наших граждан, особенно маленьких, прямо сейчас. Могу только похвалить руководство больницы за то, что мы вместе смогли это сделать, — сказал Травников.

Ремонт больницы стал возможен благодаря федеральной поддержке. Реконструкция прошла на деньги из резервного фонда Президента РФ. Еще в июле прошлого года глава региона обратился к Владимиру Путину с просьбой выделить средства на решение первоочередных социальных задач. Так область получила 500 миллионов рублей, которые направили на ремонт детской больницы, а также реконструкцию школы №51.

— Ремонт отделений детской больницы в рамках первого этапа реализации проекта начали в декабре 2018 года, а закончили всего через четыре месяца — в марте 2019, — сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области. — В рентген-кабинете центрального корпуса — на Красном проспекте, 3 — уже установлен и новый рентген-аппарат. Использование современного, обеспечивающего более быструю диагностику, оборудования позволило увеличить количество обследуемых пациентов.

Главный врач Ростислав Заблоцкий добавил, что новая техника ждет и неврологическое консультативно-поликлиническое отделение на улице Трудовая, 3. Там планируют установить МРТ-томограф. А у же в конце лета принять первых пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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