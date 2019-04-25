2019-04-25T12:38:35+03:00
Общество

Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть

«Корреспонденты «Комсомолки» выяснили, в какой точке лучше всего будет видна генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске
Татьяна СОЛОВОВА
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Репетиция Парада начнется в 10.00.Репетиция Парада начнется в 10.00.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Уже через неделю пройдет генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске. Назначена она на первой майское воскресенье - 5 мая.

- Начнется репетиция в 10.00 и продлится до 12.00, - рассказывают в пресс-службе Центрального военного округа.

По традиции, лучшей точка обзора будет территория напротив сцены на площади Ленина. Но в любом случае технике пройдет по Красному проспекту до перекрестка с улицей Гоголей, так что все желающие могут посмотреть ее там.

Важный момент: в день репетиций дорожники перекроют сразу несколько улиц. Вот гдне именно появится «кирпич» с 7.00 до 12.30:

1. по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

2. по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

3. по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

4. по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

5. по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;

6. по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта.

Кроме того, с 14.00 до 17.00 будет перекрыт внутриквартальный проезд от дома № 18 на ул. Шукшина до перекрестка с ул. Ученической.

ИСТОЧНИК KP.RU

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