Генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть
Уже через неделю пройдет генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске. Назначена она на первой майское воскресенье - 5 мая.
- Начнется репетиция в 10.00 и продлится до 12.00, - рассказывают в пресс-службе Центрального военного округа.
По традиции, лучшей точка обзора будет территория напротив сцены на площади Ленина. Но в любом случае технике пройдет по Красному проспекту до перекрестка с улицей Гоголей, так что все желающие могут посмотреть ее там.
Важный момент: в день репетиций дорожники перекроют сразу несколько улиц. Вот гдне именно появится «кирпич» с 7.00 до 12.30:
1. по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
2. по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
3. по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
4. по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
5. по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
6. по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта.
Кроме того, с 14.00 до 17.00 будет перекрыт внутриквартальный проезд от дома № 18 на ул. Шукшина до перекрестка с ул. Ученической.
ИСТОЧНИК KP.RU