Легко отделался: мойщик окон сорвался с четвертого этажа и застрял между рамами
Сегодня утром спасатели помогли молодому человеку, упавшему между окнами офисного здания в центре города.
— Сообщение о ЧП и застрявшем между окнами человеке поступило на пульт дежурного в 8:56 утра. По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей. На месте выяснилось, что молодой мужчина 1997 года рождения мыл окна в офисном здании. МА между внутренними и наружными окнами имеется большое пространство, которое между этажами разделяет небольшой карниз из жести. Мойщик, находясь на уровне 4-го этажа, наступил на карниз, который не выдержал, и парень упал вниз, пролетев один этаж до 3-го, где и застрял между рамами такого же карниза, — рассказали в пресс-службе МАСС.
К приезду спасателей, очевидцы уже вытащили мужчину из опасных тисков между карнизами. Спасатели осмотрели мужчину, который отделался лишь ушибом колена и локтя. Приехавшие на место врачи забрали пострадавшего.
В ведомстве отметили, что причиной падения стало несоблюдение правил техники безопасности.
Мойщик окон застрял между рамами окна..
ИСТОЧНИК KP.RU