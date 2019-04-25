2019-04-25T10:16:12+03:00
Происшествия

Легко отделался: мойщик окон сорвался с четвертого этажа и застрял между рамами

В одном из торговых центров города мойщик окон пролетел один этаж и застрял между окнами
Надежда ЯРКОВА
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Молодой человек отделался испугом и ушибом коленки. Стоп-кадр с видео: спасателей МАСС.Молодой человек отделался испугом и ушибом коленки. Стоп-кадр с видео: спасателей МАСС.
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Сегодня утром спасатели помогли молодому человеку, упавшему между окнами офисного здания в центре города.

— Сообщение о ЧП и застрявшем между окнами человеке поступило на пульт дежурного в 8:56 утра. По указанному адресу выехал оперативный экипаж спасателей. На месте выяснилось, что молодой мужчина 1997 года рождения мыл окна в офисном здании. МА между внутренними и наружными окнами имеется большое пространство, которое между этажами разделяет небольшой карниз из жести. Мойщик, находясь на уровне 4-го этажа, наступил на карниз, который не выдержал, и парень упал вниз, пролетев один этаж до 3-го, где и застрял между рамами такого же карниза, — рассказали в пресс-службе МАСС.

К приезду спасателей, очевидцы уже вытащили мужчину из опасных тисков между карнизами. Спасатели осмотрели мужчину, который отделался лишь ушибом колена и локтя. Приехавшие на место врачи забрали пострадавшего.

В ведомстве отметили, что причиной падения стало несоблюдение правил техники безопасности.

Мойщик окон застрял между рамами окна..

ИСТОЧНИК KP.RU

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