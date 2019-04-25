«Найдутся бабки, которые скажут «Фу»: звезда тверка станцевала под песню, которая не прошла цензуру на телевидении

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-25T10:14:09+03:00

Елена Яткина уверена, что в песни нет ничего выходящего за рамки. Фото: https://www.instagram.com/fraules/.

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Новосибирская звезда тверка Елена Яткина любит подразнить своих подписчиков откровенными нарядами и не стесняется подчеркивать свои формы. Но в своем новом ролике девушка сделала акцент не на наряде (хотя короткий топ никуда не делся), а на музыке.Для видео танцовщица выбрала песню группы Serebro «На лицо», которая вызвала много споров в соцсетях. Комментаторам не понравились фразы вроде «Не надо хлопать глазками», «Мечтающий лузер», «Сначала надень моду на свои кривые зубки». И они в этом были не одиноки:

- Я хотела поставить номер именно под эту песню в танцевальном шоу на ТНТ, но трек не прошел цензуру, - рассказала Елена. - А мне эта песня нравится: да, она провокационная, как и то, что я танцую. Хотя, на мой взгляд, ничего выходящего за рамки в ней нет.

Похоже, так считают и поклонники Елены: ролик за час набрал более 14 тысяч просмотров. А всем критикам, которым считают такую музыку и танцы неприемлемыми, девушка отвечает так:

- Всегда найдутся бабки, которые скажут «Фу», - считает девушка. - При этом многие плохо знают английский язык и считают зарубежные песни примерно с таким же содержанием вполне нормальными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/705238" frameborder="0"></iframe> Звезда тверка станцевала под песню, которая не прошла цензуру на телевидении.

ИСТОЧНИК KP.RU