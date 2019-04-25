2019-04-25T10:14:09+03:00
Общество

«Найдутся бабки, которые скажут «Фу»: звезда тверка станцевала под песню, которая не прошла цензуру на телевидении

За час ролик Елены Яткиной набрал более 14 тысяч просмотров
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Елена Яткина уверена, что в песни нет ничего выходящего за рамки. Фото: https://www.instagram.com/fraules/.Елена Яткина уверена, что в песни нет ничего выходящего за рамки. Фото: https://www.instagram.com/fraules/.
Изменить размер текста:

Новосибирская звезда тверка Елена Яткина любит подразнить своих подписчиков откровенными нарядами и не стесняется подчеркивать свои формы. Но в своем новом ролике девушка сделала акцент не на наряде (хотя короткий топ никуда не делся), а на музыке.Для видео танцовщица выбрала песню группы Serebro «На лицо», которая вызвала много споров в соцсетях. Комментаторам не понравились фразы вроде «Не надо хлопать глазками», «Мечтающий лузер», «Сначала надень моду на свои кривые зубки». И они в этом были не одиноки:

- Я хотела поставить номер именно под эту песню в танцевальном шоу на ТНТ, но трек не прошел цензуру, - рассказала Елена. - А мне эта песня нравится: да, она провокационная, как и то, что я танцую. Хотя, на мой взгляд, ничего выходящего за рамки в ней нет.

Похоже, так считают и поклонники Елены: ролик за час набрал более 14 тысяч просмотров. А всем критикам, которым считают такую музыку и танцы неприемлемыми, девушка отвечает так:

- Всегда найдутся бабки, которые скажут «Фу», - считает девушка. - При этом многие плохо знают английский язык и считают зарубежные песни примерно с таким же содержанием вполне нормальными.

Звезда тверка станцевала под песню, которая не прошла цензуру на телевидении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вкусная, зараза: сибиряки массово отравились шаурмой
Легко отделался: мойщик окон сорвался с четвертого этажа и застрял между рамами
«Галамарт» открывается в Новосибирске: специальные цены и подарки за покупки
«Призом были джинсы»: парень поспорил, что похудеет за месяц на 10 кило, и чуть не умер
Рядом миска и ее игрушки: в лифте многоэтажки нашли собаку с удавкой на шее
Отважная Русалочка: сибирячка спустилась в аквариум с акулами
Новосибирцам рассказали о нововведениях на рынке новостроек
У жителя Новосибирска угнали иномарку за 3,5 миллиона рублей
Страшно красиво: под Новосибирском сняли видео с черным торнадо
Пырнул и скрылся: новосибирская полиция ищет вооруженного ножом мужчину
ДТП на «ЦРВ»: 3-летняя девочка с самокатом оказалась под колесами кроссовера на Первомайке
Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть
Погода на день в Новосибирске: 25 апреля будет дождливо и тепло
«Танцует лучше, чем темнокожие»: сибирячка в «бабушкином» белье восхитила иностранцев
Попали в засаду: ГИБДД Новосибирска забрала у должников четыре автомобиля
18 мая - Ночь музеев в Музее смерти
Синхронно бабахнули: в Новосибирске военные отрепетировали озвучку праздничного фейерверка
Шведы, что же вы наделали: палец маленькой сибирячки застрял в игрушке из IKEA
Демонстрация намерений: строителей новосибирских дорог ждет жесткий контроль
А вдруг пожар: в Краснообске закрыли работавшую с нарушениями «Марию-Ра»
Три семьи остались на улице: следователи разбираются в причинах крупного пожара под Новосибирском
Теперь шантажируют тренера: в Федерации художественной гимнастики прокомментировали скандал с плохими школьными туалетами