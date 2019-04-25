«Призом были джинсы»: парень поспорил, что похудеет за месяц на 10 кило, и чуть не умер

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-25T10:41:38+03:00

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26-летний Владимир Смирнов попал в клинику Мешалкина в крайне тяжелом состоянии: если говорить медицинским языком, то у него был острый инфекционный эндокардит. С таким диагнозом умирают свыше 70% пациентов.

— Парня перевели из стационара новосибирской городской больницы. На фоне воспаления внутренней оболочки сердца у него были разрушены аортальный клапан и подклапанные структуры сердца. Инфекционный процесс начал распространяться по организму, - описывают ситуацию медики.

Но когда врачи узнали, что стало причиной серьезной болезни у сибиряка, то сами ахнули: такого в их практике еще не было.

- Пусковым механизмом послужило резкое похудение: за короткое время молодой человек потерял 10 кг, что привело к ослаблению иммунитета, — объяснили в пресс-службе клиники Мешалкина.

Оказалось, что сначала Владимир решил похудеть на 10 килограммов, поспорив с братом на джинсы. Похудев к сроку, он уже не мог остановиться, и на фоне развивающейся у него болезни, к тому времени, как попал к врачам он потерял уже около 30 кг.

Первые симптомы болезни у Владимира появились октябре 2018 года, когда он почувствовал слабость, перестал выдерживать физические нагрузки, а к вечеру у него каждый день поднималась температура. Однако, к врачам молодой человек не обращался, надеясь, что молодой организм справится сам. В феврале 2019 года его состояние резко ухудшилось: максимально повысилась температура, началась лихорадка, участилось сердцебиение. В итоге парень был госпитализирован в Городскую инфекционную клиническую больницу №1.

— 29 марта в лихорадочном состоянии на фоне активного сепсиса его перевезли из больницы в Центр Мешалкина. В ночь на субботу молодой человек попал в реанимацию с нарушенным кровообращением и без сознания. В итоге реаниматологам удалось восстановить сердечную активность пациента. На следующий день врачи восстановили работу клапанов сердца благодаря процедуре Росса. Операция прошла успешно, основной очаг инфекции был удален, — отметили в ведомстве.

На данный момент молодой человек восстанавливается и проходит реабилитацию в Центре.

ИСТОЧНИК KP.RU